この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【5フォース分析】マクロ分析の次はコレ！5つの視点で業界構造を丸裸にする方法！」と題した動画を公開。前回のマクロ分析に続き、今回は「売れるプロダクト・サービスを構築する7つのステップ」の中でも重要な「5フォース分析」について、広告代理店業界の具体例を挙げながら解説した。



有馬氏は、「マクロ環境分析とは、自社ではコントロールできない企業活動に影響を与える外部環境要因の分析」と振り返りつつ、「市場がどんな状況か分かっていないと、自社の優位性を生み出せない」と強調。そのうえで、5フォース分析で業界全体が直面する「脅威」を5つの観点（業界内の競争、新規参入者、代替品、買い手、売り手）に切り分けて深堀り。「これらの脅威を一つ一つ上げていくことで、どこに力を入れれば競争に勝てるのかを見つけられる」と独自の視点を示した。



広告代理店業界については「すべての脅威が強く現れている」と指摘。競争の激しさでは「代理店だけでなく、内製化やフリーランス、副業人材、AIなど選択肢が増え、買い手（顧客）の交渉力がかつてなく高まっている」と状況を説明した。また、「新規参入者の参入障壁が低いことや、AI活用・自動化サービスなど代替プロダクトの急増」により、「代理店は明確な差別化やポジショニングなしでは埋没するリスクが非常に高い」と警鐘を鳴らした。



さらに「売り手＝仕入れ先のプラットフォーム（GoogleやMeta、Instagramなど）の力が強いため、コスト高騰に対抗できない面も大きな課題」とし、「市場成長基調にありながらも、各局面で脅威が非常に強い“レッドオーシャン”」と業界構造を分析。「強豪が多いからやらないという選択肢はもったいない。5フォースなどの分析を通じて『自分たちの入れるポジション』を探ることが重要」と視聴者にメッセージを送った。



動画の締めくくりで有馬氏は、「ポジショニングと差別化を徹底したからこそ、私たちもこの厳しい業界で成長し続けてこられた」と自社の経験を語り、「数年前に分析したことがあっても、今やればまた違う結果が出るはずなので、是非各社で”今の立ち位置”を見直してほしい」と呼びかけた。