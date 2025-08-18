「頼れる存在だ」カップ戦でクリーンシート達成のGK鈴木彩艶を伊メディアは高評価！「ハイボールの対応と正確なフィードには自信」
現地８月17日に開催されたコッパ・イタリアの１回戦で、日本代表GK鈴木彩艶を擁するセリエAのパルマはイタリア２部のペスカーラと対戦した。
鈴木が先発したパルマは序盤から押し気味に試合を進めるなか、47分にマテオ・ペジェグリーノのゴールで先制。さらに65分にも、ペジェグリーノがヘディングシュートを叩き込んで追加点を奪取。２−０の勝利を飾った。
この試合後、イタリアメディア『TUTTOmercato』が、選手たちを採点。クリーンシートを達成した日本人GKには「6.5点」を与えて、次のように評している。
「決定的なセーブを求められる場面は少なかったものの、ハイボールの対応と正確なフィードには自信を見せている。頼れる存在であり、ディフェンス陣と常にコミュニケーションを取り、ゴール前で正確なポジショニングを保っている」
パルマは24日に行なわれるセリエAの開幕戦でユベントスと激突。鈴木が強豪相手にどんなパフォーマンスを見せるのか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
鈴木が先発したパルマは序盤から押し気味に試合を進めるなか、47分にマテオ・ペジェグリーノのゴールで先制。さらに65分にも、ペジェグリーノがヘディングシュートを叩き込んで追加点を奪取。２−０の勝利を飾った。
この試合後、イタリアメディア『TUTTOmercato』が、選手たちを採点。クリーンシートを達成した日本人GKには「6.5点」を与えて、次のように評している。
「決定的なセーブを求められる場面は少なかったものの、ハイボールの対応と正確なフィードには自信を見せている。頼れる存在であり、ディフェンス陣と常にコミュニケーションを取り、ゴール前で正確なポジショニングを保っている」
パルマは24日に行なわれるセリエAの開幕戦でユベントスと激突。鈴木が強豪相手にどんなパフォーマンスを見せるのか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介