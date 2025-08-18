この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ゆっくり不動産、ハワイのガチの楽園2LDKマンションを内見！「日本の間取りの常識を離れた発見」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

#PR

人気YouTubeチャンネルゆっくり不動産さんが、「【夢のマンション?!】楽園すぎる巨大バルコニー付き2LDKを内見！」と題した動画を紹介した。動画では、個性的な物件探しで有名なゆっくり不動産さんが、「部屋よりもバルコニーが広い」ことで話題となったハワイ・ワイキキのコンドミニアムを紹介。今回はハワイの不動産チャンネル「アリーハウス」との初コラボで、コロナ禍の外出自粛ストレスから「南国に行きたくなりすぎて」たどり着いた夢の物件を“イメトレ”する企画であった。



物件は築50年、89平米の2LDKで何と言っても目玉はルーフバルコニー。「友達30人くらい呼べる広さじゃないですか」「これはやばすぎです。ガチの楽園。」と語った通り、ハンモックやサマーベッド、ダイニングセットなどリゾート気分を満喫できる設備がずらり。ワイキキビーチにも徒歩圏内で、公園＆海の絶景を独り占めできる立地も魅力となっている。



室内の特徴についても、「日本ではまずお目にかかれないアメリカ式の巨大キッチンやベッドルーム」「部屋ごとにデザインや床材が違う」とカルチャーショックを隠せない様子。「なんじゃこりゃあ」と驚きつつも、「ホテルに宿泊するのと異なり、現地で生活してる感を味わえそう」とコンドミニアムならではの滞在メリットを強調した。



また、「日本と違って古くても価値が下がらない」「一等地ほど古い建物が多く、むしろ価値が上がっている」といった現地ならではの不動産事情にも言及。さらには「水回りが2つある上に、洗濯機と乾燥機が各部屋に備わっている」「バスローブを着て終わりという文化はカルチャーショック」と“住む目線”から発見したポイントも生き生きと紹介している。



締めくくりには「日本の間取りの常識を離れて、海外の物件を見ると新しい発見がある」「無事、ハワイ旅行が解禁されたら是非とも泊まってみたい物件でした」と胸の高鳴りを明かし、視聴者に向けて「今回のコラボスタイル、いかがでしたでしょうか。次回も変わった物件の内見をお楽しみに」とメッセージを送った。