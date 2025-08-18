涼しさと透明感をまとう、夏の新しいUVケア 石澤研究所から発売の注目アイテムとは
まだまだ暑い毎日。肌を守る紫外線対策は欠かせません。どうせならより心地よく、そしてキレイに見せたいですよね。そんな時にぜひ試したいＵＶケアアイテムを見つけました。それが石澤研究所からシーズン限定品として登場した「紫外線予報 冷たいUV泡ジェルＦ（税込1,980円）」と、数量限定で販売中の「透明白肌 ホワイトUVスプレー（税込1,650円）」です。
■ひんやりパチパチ新感覚
パチパチとはじける泡はひんやりと気持ちよく、この季節にはぴったり。泡を肌に塗り広げると肌もさっぱりし、べたつきもありません。
SPF50+ PA++++で、無色素、無香料、無鉱物油、ノンパラベン。1歳から使用が可能ということで、家族全員で使用できるのも嬉しいポイントです。
■全身をトーンアップ
身体を自然にトーンアップしてくれるのが「透明白肌 ホワイトUVスプレー」です。ノンケミカルでありながら、ウォータープルーフのトーンアップＵＶスプレーは、SPF50+ PA++++で紫外線をしっかりカットしながら透明感のある白肌に自然にメイクアップ。
白いローションタイプで、豆乳発酵液や植物プラセンタ、コラーゲンといった保湿成分も配合されています。
ムラなく伸ばすと肌色が自然にトーンアップ。こちらの画像では左半分にのみ使用しています。
メイクをして顔だけが白くなってしまった！ なんて時にも最適な「透明白肌 ホワイトUVスプレー」。夏の肌みせコーデを引き立ててくれる強い味方です。
日差しの強い季節こそ、快適さと仕上がりにこだわりたいもの。ひんやり感とトーンアップ効果も手に入れられるこの2つのアイテムが、夏のおでかけをサポートしてくれそう！