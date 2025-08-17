伊勢丹新宿店、大阪スパイスカレーの名店が登場 “東京にはない魔改造”限定メニュー販売へ【一覧】
東京・伊勢丹新宿店で、20日から毎年恒例『ISETANカレーフェス2025』が開催され、今年は大阪スパイスカレーの名店が参加する。
【写真】『ISETANカレーフェス2025』に登場予定のカレー メニューイメージ
大阪スパイスカレーの真髄は「どれだけおいしく、オモロいか」で、出汁の利用、甘辛テイストなど、東京にはない魔改造が存在する。今回、個性的な3店舗が日替りで登場し、『ISETANカレーフェス』のために限定メニューを販売する。
■『ISETANカレーフェス 2025』
会期：2025年8月20日（水）〜8月26日（火）
会場：伊勢丹新宿店 本館地下1階 フードコレクション
「創作カレーツキノワ」（大阪市中央区南久宝寺）
販売期間：2025年8月20日（水）・21日（木）
2012年より堀江の間借りで営業スタートしたのち、16年堺筋本町で実店舗オープン。毎日食べたくなるカレーをコンセプトに、和風のお出汁をベースに、隠し味に味噌を使ったコクのあるスープと独自にブレンドしたスパイスで仕上げたカレー。油の使用を極力おさえた製法も特徴のひとつ。
・伊勢丹新宿店限定メニュー
軟骨入り鶏キーマ＆明太キーマ あいがけカレー 3種副菜、ライス付き 2000円（税込）
バチッと弾けるスパイス感に、コリコリ食感が楽しい軟骨入りの鶏キーマと、バターのコクたっぷり、つぶつぶ食感溢れる明太キーマ。スパイス感、出汁感、食感の違った2種のカレーと3種の副菜 ダル（鰹出汁の豆カレー）高菜とハーブのチャツネらっきょとガリのライタ。和の食材をふんだんに使ったワンプレートでどこか懐かしさと共に、食べ進めるごとに深みを増す一皿を是非お楽しみください。
タイ風 ガパオキーマ（ハーフサイズ） 1000円（税込）
ガパオ炒めをベースに、独自ブレンドのスパイスとほんのり出汁を加えてアレンジしたポークキーマカレー。独特な香りが食欲を刺激するひと品です。
「ドラマチックカリーゴールデン中崎」（大阪市北区中崎）
販売期間：2025年8月22日（金）・23日（土）
「口癖はカレー」主宰の三嶋達也氏と親交の深かった「らーめん小僧」店主の堀川大地氏がタッグを組んで誕生した、ラーメンに使う厳選魚介だしと純豚骨スープがベースの「だしとスープの旨みに執着しすぎた」カレー。大阪スパイスカレーの新しいスタンダードとして、「こんなカレーが食べたかった」の最高峰を目指した。いよいよ東京初出店！
・伊勢丹新宿店限定メニュー
1）ドラマチックあいがけカリー弁当 1950円（税込）
2）ゴールデン出汁キーマ弁当 1790円（税込）
3）中崎ビーフカリー弁当 1490円（税込）
4）あいがけ（ルーだけ） 1650円（税込）
5）出汁キーマ（ルーだけ） 1490円（税込）
6）中崎ビーフ（ルーだけ） 1140円（税抜）
ゴールデン出汁キーマ弁当は「透明なカレー」と話題になった黄金だし餡と、島根の醤油蔵「松島屋」最高級の再仕込醤油を惜しみなく使用した粗挽きキーマの、だしとキーマをあえて別仕立にした極上のだしカレーです。
中崎カリー弁当は古くから大阪カレーとして周知されてきた、甘くて辛い欧風カレーを意識して、豚骨スープをベースにスパイスカレーの手法で作り上げた、フルーティーな味わいと深い旨みと心地よい辛さがクセになる欧風“風”カレーです。
今回は、ルーだけの販売もご用意。他のお店のカレーも楽しみたい！という欲張りさんや、お酒のお供にしたいという方は是非お立ち寄りください。
「北浜 丁子」（大阪市中央区東高麗橋）
大阪・北浜の東横堀沿いに2010年開店。カレージャンルにとどまらず幅広いお料理を提供・
・伊勢丹新宿店限定メニュー
大阪カツカレー 伊勢丹version（1人前） 2200円（税込）※各日120点限り
大阪で営む地域柄、甘くて辛い大阪カレーに揚げたてカツがのったキラーメニューに当店の得意の和とスパイスの融合を打ち出した一皿です。
・隠れ山椒キーマ 伊勢丹version（1人前） 2200円（税込）※各日120点限り
山椒は岐阜の高原山椒を使います。和風海鮮餡とおこげの下に高原山椒のキーマが隠れている盛り付けで、食べ進むうちにカレー風味に味変する仕様となっております。
