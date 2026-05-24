バレーボール男子日本代表でSVリーグのウルフドッグス名古屋に所属する宮浦健人（27）が24日、自身のSNSで結婚を発表した。【日程一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突宮浦は鎮西高校、早稲田大学を経て国内外のリーグでプレーし、2025年にウルフドッグス名古屋へ移籍。今季は天皇杯でチームを優勝に導いた。最大の武器は強烈な左腕スパイクと鋭く落ちる「バ