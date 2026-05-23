大阪・本町 丼池筋、繊維問屋筋として栄えていた通りで、昔の面影を残したレトロなビルにおしゃれなショップやカフェが立ち並び、ショッピングやグルメでも人気の心斎橋商店街へも徒歩圏内！まさに”穴場”的なスポットにある、新鮮なチャイとお茶の葉を提供するお店「AKASH CAFE（アカシカフェ）」をご紹介します。 AKASH CAFE（アカシカフェ） 店内に入ると、スパイシーな香りが漂っています。カウンターに並