大阪ブルテオンがSVリーグ決勝でサントリーサンバーズ大阪を破り、７シーズンぶり７度目のリーグ優勝を果たした（SVリーグになってからは初）。初戦はセットカウント1-3で落としたものの、２戦目をフルセットで獲ると、３戦目はストレートでサントリーを圧倒。強烈なサーブと、効果的な選手起用で底力を見せつけた。チャンピオンシップMVPに輝いた西田有志をはじめとして、ベスト６に選出されたセッターのアントワーヌ・ブリザ