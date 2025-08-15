この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberの鬼丸征也さんが自身のYouTubeチャンネルで「今月からdカードからJAL Payやau PAYへのチャージでポイントが付かなくなりました」と題した動画を公開。8月15日、お盆真っ只中に突如発表された複数の決済キャンペーンや、dカードのチャージポイント付与変更についてわかりやすく解説した。

動画冒頭で鬼丸さんは「今月2025年の8月あたりからdカードからJALPAYへのチャージでポイントがつかなくなったみたいなんですよ」と切り出し、自身の利用履歴を確認したところ「確かにポイントがついておりませんでした」と実体験を交えて語った。また、「dカードからAUPAYへのチャージでもどうやらポイントがついていないみたいなんですよ」と複数の視聴者から同様の情報が寄せられていることを強調した。

元々dカード公式ページには定められていなかったJAL PAYやau PAYへの記述だが、「今まで野放しにされていたところがこう占められたという感じですね」と、突然の規約運用変更を受けて大きな警鐘を鳴らした。また、「今までdカードからJALPAYそしてAUPAYその他の電子マネープリペイドカードへのチャージも使っていた方はこれから注意するようにしてください」と注意喚起。今後のポイ活戦略において大きなターニングポイントとなりそうだ。

一方で、朗報として「TikTok Liteのダウンロードをするだけで3000円分の得点がもらえるという激アマキャンペーン」など手軽に利益を得られる最新情報も紹介。実際の視聴者コメントも交え「簡単で物の数分で終わる作業なのにもかかわらず3000円分もらえちゃう」と盛り上がりを見せた。

さらに動画中盤では、イオンペイやWAONの大型チャージキャンペーンや三井住友カードによる鉄道会社との20%還元施策、イコカ・JCBの外食・Appleサービス関連の高還元キャンペーンなどを徹底紹介。各キャンペーンの対象や注意点について「Apple Payのチャージはちょっと怪しい」「クイックペイはキャンペーンの対象外」などの細やかな分析も光った。

動画の締めくくりで鬼丸さんは「今回の情報をぜひ活用して、お得な夏を過ごしてください」とまとめ、今後も最新・最速の情報発信を誓いながら締めた。

YouTubeの動画内容

02:01

TikTok Liteで即ゲット！超お得な3000円キャンペーンの取り組み方
05:41

三井住友カード鉄道タッチ決済で20%還元キャンペーン解説
11:27

Apple & JCB限定 最大20%還元！アプリ課金＆チャージ術

