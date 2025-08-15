¹ë½£1.2Ãû±ß¥¹¥Ñ¥¤Èï³²¤ËÃÝÅÄ¹±ÂÙ¤¬·Ù¾â¡Ö¿È¸µÉÔÌÀUSB¤Ï¼«»¦¹Ô°Ù¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÃÝÅÄ¹±ÂÙch¸ø¼°ÀÚ¤êÈ´¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¡ª¥¹¥Ñ¥¤¤Ë¤è¤ëÂ»¼º1.2Ãû±ß¤ÎÂ»¼º¡ª¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£À¯¼£É¾ÏÀ²È¡¦ºî²È¤ÎÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¤¬¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤¿µð³Û¤Î¥¹¥Ñ¥¤Èï³²¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î·Ù¾â¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÃÝÅÄ»á¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÄµÊóµ¡´ØASIO¤¬³°¹ñ¤Î¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÂ»¼º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2023Ç¯ÅÙ¤ÏÆüËÜ±ß¤Ç1.2Ãû±ß¤Ë¾å¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤Î»î»»¤Î¸øÉ½¤¬¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤â½é¤á¤Æ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖºÇ¤âÊñ³çÅª¤Ê¸ø³«Ê¬ÀÏ¡×¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ASIO¤ÎÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£Í¢½Ð´ë¶ÈÂç¼ê¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤µ¤ìµ¡Ì©¾ðÊó¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿»öÎã¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤¬Áê¼ê¹ñ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¸ò¾Ä¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢´ë¶È¤¬¡Ö¿ô²¯¹ë¥É¥ë¤ÎÂ»¼º¤òÈï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î±à·Ý»ÜÀß¤òË¬¤ì¡¢À©¸Â¶è°è¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö´õ¾¯¤Ê²Ì¼ù¤Î»Þ¤òÅð¤ß¼è¤Ã¤¿¡×¥±¡¼¥¹¤â¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬20Ç¯¤«¤±¤ÆÃßÀÑ¤·¤¿À®²Ì¤¬³°¹ñ¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ë¡ÖºÆ¸½¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÉ±Ò»º¶È¤âÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°½ÐÄ¥Ãæ¤ÎËÉ±Ò´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢¸½ÃÏ¤ÎÍè¾ì¼Ô¤«¤é¡ÖUSB¥á¥â¥ê¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¡×»öÎã¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤ÎUSB¤ò²ñ¼Ò¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ëº¹¤·¹þ¤ó¤À·ë²Ì¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤¬¿¯Æþ¡×¤·¡¢µ»½Ñ¤ÎÀß·×¿Þ¤¬Åð¤Þ¤ì¤Æ¡ÖÌÏÂ¤ÉÊ¤¬ÂçÎÌ¤Ë½Ð²ó¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿»öÎã¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÝÅÄ»á¤Ï¡Ö¿È¸µÉÔÌÀ¤ÎUSB¤Ê¤ó¤«¤ò¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦¼«»¦¹Ô°Ù¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡Ö¥Ð¥«¤¸¤ã¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆÃ¤ËËÉ±Ò»º¶È¤Ë·È¤ï¤ë¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤Î¤°¤é¤¤¤ÎºÇÄã¸Â¤ÎÃÎ¼±¤â¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö100¿ÍÃæ99¿Í¤ä¤é¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡¢100¿ÍÃæ1¿Í¤¬¥Ï¥Þ¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤ï¤±¤À¤«¤é¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÌýÃÇ¤¬Âç¤¤ÊÂ»¼º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥Ü¥±¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ä¤é¤ì¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¡¢¡Ö¾ðÊóÏ³±Ì¤Ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¹â¤¤¿Í¤òÂ·¤¨¤ë¤è¤ê¤âºÇÄã¸Â¾ï¼±¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤ë¿Í¤òÂ·¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤À¤¤¤ÖËÉ±Ò¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆüËÜ¤â¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÂ»¼º¤ò·×»»¤·¤Æ¡ÖÈ¯É½¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£
ÃÝÅÄ»á¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÄµÊóµ¡´ØASIO¤¬³°¹ñ¤Î¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÂ»¼º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2023Ç¯ÅÙ¤ÏÆüËÜ±ß¤Ç1.2Ãû±ß¤Ë¾å¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤Î»î»»¤Î¸øÉ½¤¬¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤â½é¤á¤Æ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖºÇ¤âÊñ³çÅª¤Ê¸ø³«Ê¬ÀÏ¡×¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ASIO¤ÎÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£Í¢½Ð´ë¶ÈÂç¼ê¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤µ¤ìµ¡Ì©¾ðÊó¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿»öÎã¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤¬Áê¼ê¹ñ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¸ò¾Ä¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢´ë¶È¤¬¡Ö¿ô²¯¹ë¥É¥ë¤ÎÂ»¼º¤òÈï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î±à·Ý»ÜÀß¤òË¬¤ì¡¢À©¸Â¶è°è¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö´õ¾¯¤Ê²Ì¼ù¤Î»Þ¤òÅð¤ß¼è¤Ã¤¿¡×¥±¡¼¥¹¤â¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬20Ç¯¤«¤±¤ÆÃßÀÑ¤·¤¿À®²Ì¤¬³°¹ñ¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ë¡ÖºÆ¸½¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÉ±Ò»º¶È¤âÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°½ÐÄ¥Ãæ¤ÎËÉ±Ò´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢¸½ÃÏ¤ÎÍè¾ì¼Ô¤«¤é¡ÖUSB¥á¥â¥ê¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¡×»öÎã¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤ÎUSB¤ò²ñ¼Ò¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ëº¹¤·¹þ¤ó¤À·ë²Ì¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤¬¿¯Æþ¡×¤·¡¢µ»½Ñ¤ÎÀß·×¿Þ¤¬Åð¤Þ¤ì¤Æ¡ÖÌÏÂ¤ÉÊ¤¬ÂçÎÌ¤Ë½Ð²ó¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿»öÎã¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÝÅÄ»á¤Ï¡Ö¿È¸µÉÔÌÀ¤ÎUSB¤Ê¤ó¤«¤ò¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦¼«»¦¹Ô°Ù¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡Ö¥Ð¥«¤¸¤ã¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆÃ¤ËËÉ±Ò»º¶È¤Ë·È¤ï¤ë¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤Î¤°¤é¤¤¤ÎºÇÄã¸Â¤ÎÃÎ¼±¤â¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö100¿ÍÃæ99¿Í¤ä¤é¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡¢100¿ÍÃæ1¿Í¤¬¥Ï¥Þ¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤ï¤±¤À¤«¤é¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÌýÃÇ¤¬Âç¤¤ÊÂ»¼º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥Ü¥±¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ä¤é¤ì¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¡¢¡Ö¾ðÊóÏ³±Ì¤Ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¹â¤¤¿Í¤òÂ·¤¨¤ë¤è¤ê¤âºÇÄã¸Â¾ï¼±¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤ë¿Í¤òÂ·¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤À¤¤¤ÖËÉ±Ò¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆüËÜ¤â¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÂ»¼º¤ò·×»»¤·¤Æ¡ÖÈ¯É½¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
³°¹ñ¿Í¤Ï¸¶ÇúÅê²¼¤ò¤É¤¦¸«¤¿¤«¡¡ÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¤¬²òÀâ
»Ò¤É¤â¤ÎYouTubeÉÔÅ¬ÀÚÆ°²è¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Æ°¸þ¤òÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¤ÎÈ¯¸À¤ÇÀ°Íý
¡Ö´ØÀÇ°Â¤¯¤·¤Ê¤¤¤¾¡×¤ÇÄäÀï¤Ï²ÄÇ½¤«—ÃÝÅÄ¹±ÂÙ¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂÐ±þ¤òÀ°Íý
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÃÝÅÄ¹±ÂÙ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¸ø¼°ÀÚ¤êÈ´¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£ ËèÆüÃ»¤¤Æ°²è¤ÇÃÝÅÄÀèÀ¸¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ËÜ²È¤Ï¤³¤Á¤é https://www.youtube.com/@takeda_ch
youtube.com/@takedacut YouTube