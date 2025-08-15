¡ÖÌÔ½ë¤Ê¤é²ã¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×Àâ¤ÏËÜÅö¤«¡Ä35ÅÙ°Ê¾å¤À¤ÈÆ°¤±¤Ê¤¤¡©¡¡Í×·Ù²ü¡¢Ãæ¹ñ¤Ç´¶À÷¾É¤¬ÂçÎ®¹ÔÃæ
¡Ô²ã¤Ï35ÅÙ°Ê¾å¤À¤È³èÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤Î¤Ëº£¤ª¤Ç¤³¤ò»É¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤¤¤ÄÂÀÍÛ¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Õ
¡¡¤³¤Î²Æ¡¢SNS¤Î¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤Ë18Ëü¶á¤¤¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡È²Æ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃî¡É¥»¥ß¡£¥»¥ß¤Î¥Á¥ê¥½¡¼¥¹Â¾¡¢ÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤ò¾Ò²ð
¡¡8·î5Æü¤Ë¤Ï·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤Ç¹ñÆâ´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹âµ¤²¹¤È¤Ê¤ë41.8ÅÙ¤òµÏ¿¤·¤¿º£²Æ¡£¥Ò¥È¤ÎÌ¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤ë¤Û¤É¤Î´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢¤â¤·¤â²ã¤¬¡Ô35ÅÙ°Ê¾å¤À¤È³èÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÕÀâ¤¬Àµ¤·¤¤¤Ê¤é¡¢¤ª¤Ç¤³¤ò»É¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ï¤º¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¡È35ÅÙ°Ê¾å¤Ç³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤È¤«¡È»à¤Ì¡É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤·¤«¤Ë²ã¤Ïµ¤²¹15ÅÙ¤¯¤é¤¤¤«¤é³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢25ÅÙ¤«¤é30ÅÙ¤¯¤é¤¤¤ò¹¥¤à¡£ÌÀ¤ë¤¤Æüº¹¤·¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤·Æü±¢¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¤¤¤¤¿²°Æâ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È³èÆ°¤Ç¤¤ë¤·¡¢»É¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³²ÃîËÉ½üµ»½Ñ¸¦µæ½ê½êÄ¹¤Ç°å³ØÇî»Î¤ÎÇò°æÎÉÏÂ¤µ¤ó¡£¹¥¤¤Ê²ã¤Î¼ïÎà¤Ï¥È¥ï¥À¥ª¥ª¥«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÂç¤¤¯¡¢Èþ¤·¤¯¡¢¤Û¤«¤Î²ã¤ÎÍÄÃî¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»¨»ï¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¤Î¡È²ã¤ÎÇî»Î¡É¤À¡£
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¿Í´Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î½ë¤µ¤ÇÆüº¹¤·¤òÍá¤Ó¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¥Ä¥¤¡£¤¤¤¯¤é²ã¤Ë²Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¤²¹¤¬35ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤â²ã¤â¤¢¤Þ¤ê½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÇò°æ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¬²¹¤â°Û¤Ê¤ë
¡Ø¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5·îËö¤Î»þÅÀ¤Ç²ã¤Ë¡Ö¤â¤¦»É¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö»É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¸«¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬Åìµþ¤Ç¤Ï²áÈ¾¿ô¡¢ÆÁÅç¤Ç¤Ï8³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦º£Ç¯¡£½ë¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡È²ã¤Î½éÆ°¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¡ÉÇ¯¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¸·Ì©¤Ë¤¤¤¨¤Ð¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ê²¹ÅÙ¤¬°ã¤¦¤½¤¦¤Ç¡Ä¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢é®¤ËÀø¤à¤³¤È¤«¤é¡È¥ä¥Ö²ã¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ò¥È¥¹¥¸¥·¥Þ¥«¤ÏÈæ³ÓÅª½ë¤µ¤Ë¶¯¤á¡£33¡Á34ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ç¤â¸µµ¤¤ËÆüÃæ³èÆ°¤·¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë²È¤ÎÃæ¤Ë¤è¤¯¤¤¤ë¥¢¥«¥¤¥¨¥«¤Ê¤É¤Ï20¡Á30ÅÙ¤¬Å¬²¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ìë¤«¤éÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ³èÈ¯¡£¿²¤Æ¤¤¤ë¼ª¸µ¤Ë¥×¡Á¥ó¤ÈÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤ÏÂçÂÎ¥¢¥«¥¤¥¨¥«¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Û¤«¤Ë¥Ó¥ë¤äÃÏ²¼¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ëÆâ¤Ê¤É¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥Á¥«¥¤¥¨¥«¤Ï¡¢10ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ç¤âµÛ·ì¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤Û¤Ü1Ç¯Ãæ³èÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ã¤Î¼ïÎà¤äÆÃÀ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐºö¤ò¤·¤è¤¦¡£
áÚ¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤Ìñ²ð¼Ô
¡¡¤½¤ó¤Ê²ã¤Ï¡ÈÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¿ÍÌ¿¤òÃ¥¤¦À¸¤Êª¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£2024Ç¯¤ÎWHO¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²ã¤¬ÇÞ²ð¤·¤¿´¶À÷¾É¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¿ô¤ÏÇ¯´ÖÌó60Ëü¿Í¤Ë¤âÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤¦Ê¹¤±¤Ð±ó¤¤¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÎ¦¤Î¤³¤È¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ¡¦¹Åì¾Ê¤ÇÇ®ÂÓÉÂ¤Î¥Á¥¯¥ó¥°¥Ë¥¢Ç®¤¬Î®¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿Í¤«¤é¿Í¤ËÄ¾ÀÜ¤¦¤Ä¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ç¥ó¥°Ç®¤ä¥¸¥«¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢²ã¤ò²ð¤·¤Æ´¶À÷¤·¤Þ¤¹¡£Á°½Ð¤Î¡¢ÆüËÜ¤Ë¤è¤¯¤¤¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥ä¥Ö²ã¡É¡¢¥Ò¥È¥¹¥¸¥·¥Þ¥«¤â¥Á¥¯¥ó¥°¥Ë¥¢Ç®¤òÇÞ²ð¤¹¤ë¼ïÎà¡£Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Í½ËÉ¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ç¤¹¡×
¡Ö·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤Î¤¿¤á¤ËÂÎ¤òÀÞ¤ê¶Ê¤²¤ÆÊâ¤¯ÍÍ»Ò¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÉÂÌ¾¤ÎÍ³Íè¤È¤¤¤¦¥Á¥¯¥ó¥°¥Ë¥¢Ç®¡£¹ñÆâ¤Ç¤Î´¶À÷Îã¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÀÄ¿¹¸©°ÊÆî¤ËÉý¹¤¯À¸Â©¤¹¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¡È¥ä¥Ö²ã¡É¤¬ÇÞ²ð¤¹¤ëÉÂµ¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¦¤«¤¦¤«¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥Ò¥È¥¹¥¸¥·¥Þ¥«¤Ï¤Û¤«¤Ë¡¢¥Ç¥ó¥°Ç®¤ä¥¸¥«¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª¤½¤í¤·¤¤´¶À÷¾É¤âÇÞ²ð¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡ÈÆüËÜ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë²ã¡É¤Ç¤¢¤ë¥¢¥«¥¤¥¨¥«¤âÆüËÜÇ¾±ê¡¢¥Õ¥£¥é¥ê¥¢¾É¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥Ê¥¤¥ëÇ®¤Ê¤É¤òÇÞ²ð¤¹¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢²ã¤Ë¿©¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤¤¡£
¡Ö35ÅÙ°Ê¾å¤Ç²ã¤Ï³èÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¡×Àâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¹«¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ë¡È²ã¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¦¥ï¥µ¤Î¿¿Áê¡É¤òÇò°æ¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÚO·¿¤Ï»É¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡Û
¢Í¼ÂºÝ¤ËO·¿¡äB·¿¡äAB·¿¡äA·¿¤Î½ç¤Ç»É¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£
¡ÚÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»É¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡Û
¢ÍÉ½ÌÌÀÑ¤ÎÂç¤¤µ¤äÂÎ²¹¤Î¹â¤µ¡¢¿åÊ¬¤ÈÆó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤Ç²ã¤ËÇ§¼±¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£
¡ÚÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï»É¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡Û
¢ÍÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÏÂÎ²¹¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç»É¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢¹³ÂÎ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇáÚ¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ú²ã¤Ï¹õ¤¤Éþ¤¬¹¥¤¡Û
¢Í¹õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º°¿§¤Ê¤É°Å¿§¤ÏÇ§¼±¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£Çò¤Ê¤ÉÌÀ¤ë¤¤¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Éþ¤òÃå¤ë¤È»É¤µ¤ì¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ú²ã¤ÏÉ÷¤Ë¼å¤¤¡Û
¢Í²ã¤ÎÂÎ½Å¤Ï2¥ß¥ê¥°¥é¥à¡£É÷¤ÇÈô¤Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Á¤ï¤ä¥Ï¥ó¥Ç¥£ÀðÉ÷µ¡¤ò¤¢¤Æ¤ë¤È´ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
¡ÚÂ¤ÎÎ¢¤ò¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ç¿¡¤±¤ÐÁ´¿È»É¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Û
¢ÍÂ¤ò¿¡¤¤¤Æ¤â»É¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÂ¤Î¤ß¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó²ã¤òÍ¶°ú¤¹¤ë¤Î¤Ï´é¤ÎÈé»é¡£¤³¤Þ¤á¤ÊÀö´é¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ç¿¡¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¡£
¡Ú²ã¤ÏÆ¨¤²¤ë¤È¤½ÄÊý¸þ¤ËÈô¤Ö¤Î¤Ç¡¢²ã¤ò¤Ä¤Ö¤¹ºÝ¤Ï¾å²¼¤Ë¤Ï¤¿¤¯¡Û
¢Í¹Í¤¨¤ë¤è¤êÀè¤Ë¡¢¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢Êý¸þ´Ø·¸¤Ê¤¯²ã¤ò¤è¤¯¸«¤ÆÃ¡¤¤¤Æ¤Ä¤Ö¤¹¤Ù¤·¡£
¡¡¥Ü¥¦¥Õ¥é¤¬¤ï¤¯¤è¤¦¤Ê¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬´³¾å¤¬¤ê¡¢¥Ð¥±¥Ä¤Î¿å¤â¤ªÅò¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÌÔ½ë¤¬Â³¤¯¤³¤Î7¡Á8·î¤ÏÆ°¤¤âÆß¤¯¡¢¡È¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢²ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ê25¡Á30ÅÙ¤ËÍî¤ÁÃå¤¯9·î¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÀª¤¤¤òÁý¤¹¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¹²¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È²ã¤ÎÂÐºö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤½¤¦¤À¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô