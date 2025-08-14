『チェンソーマン レゼ編』米津玄師×宇多田ヒカル／初コラボでEDテーマ『JANE DOE』を歌い上げる！
劇場版『チェンソーマン レゼ編』にて、米津玄師×宇多田ヒカルによる奇跡のコラボレーションが実現！ エンディングテーマ『JANE DOE』が発表された。
☆米津玄師×宇多田ヒカル楽曲ジャケットやアーティストイメージをチェック！（写真3点）＞＞＞
原作はシリーズ累計発行部数3000万部を突破、現在『少年ジャンプ+』（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。
著者は『ファイアパンチ』『ルックバック』『さよなら絵梨』など話題作を次々と生みだす鬼才の漫画家・藤本タツキだ。
2022年にはアニメスタジオ MAPPA（『呪術廻戦』『進撃の巨人 The Final Season』など）制作のTVアニメが放送され、国内だけでなく世界中で高い評価を獲得。現在まで 200 カ国以上の国と地域で配信されている。
今回、ファンからの人気も厚く、TVアニメの最終回からつながる物語「【エピソード ”レゼ篇” 】」が映画化。
主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、MAPPA アニメーションならではの疾走感溢れるバトルアクションと共に描かれる。
TVアニメシリーズのオープニング・テーマ『KICK BACK』は ”日本語詞” としては史上初となるアメリカレコード協会「RIAA」によりゴールド認定を受け、アニメのOP映像は1.4億回再生を突破 するなど、世界中で大きな反響を巻き起こした米津玄師が、 本作のメインテーマ『IRIS OUT』を担当することが決定。3年ぶりの再タッグが大きな話題となった。
そしてこの度、米津玄師と宇多田ヒカルの奇跡の初コラボが実現！
エンディング・テーマ『JANE DOE』のイントロが流れる新たな映像が公開となった。
本楽曲は、米津玄師が作詞・作曲を手がけ、宇多田ヒカルが歌唱での参加となった曲。
世界中を虜にして離さない二人の異色のコラボレーションに、一体どんな楽曲になっているのか、期待が膨らみます。 デンジとレゼ、炸裂する少年少女の夏を彩る楽曲にご注目を。
今回の発表に際し、米津玄師と宇多田ヒカルによるコメントが到着！
米津玄師は「誰に歌ってもらうかは深く想定せずこの曲を作り始めたのですが、作っていくうちにどうも宇多田さんしかありえないという気持ちになりとにかくオファーさせていただきました」とコメント。
宇多田ヒカルは「自分らしさを追求するシンガーソングライター同士誰よりも理解し合える部分と、それぞれの表現方法の対照的な部分に戸惑いながら手探りで突き進んだ先に、互いの新たな一面が現れたことを感じてもらえたら嬉しいです」と語っている。
米津玄師シングル『IRIS OUT／JANE DOE』は、2025年9月24日リリース。映画とあわせてお楽しみに！
（C）2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト
（C）藤本タツキ／集英社
