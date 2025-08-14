この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資家の田端信太郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで株式会社INFORICH（インフォリッチ）の決算発表とその後の株価暴落について語った。上場企業の情報開示、経営戦略、株主への説明責任をめぐり、投資家の立場から見解を示した。



動画冒頭で田端氏は、INFORICHの決算説明動画について「言い訳が長い」「率直じゃない」と指摘した。計画未達の理由を「季節性」「天候」「オフィス移転費用」など外的・一時的要因に寄せる姿勢に対し、「天候のせいにするなら何でもおしまいじゃん」と述べ、情報開示の透明性と説明責任への懸念を示した。



田端氏は、リクルートの元会長の言として「小さな約束を守れないやつは、大きな約束も守れない」を引用し、計画未達への言い訳を批判した。経営者は達成可能と判断する目標を設定し、それを上回る結果を示すべきであり、不可能な目標を掲げ続けるのは不誠実だと述べた。現状のINFORICHの株価については、決算内容そのものよりも会社側の説明姿勢やマネジメントへの信頼感の揺らぎが要因になっていると見立てを示した。



さらに氏は、「ゴッドファーザー」の言葉として「全てを守ろうとする者は全てを失う」を引用し、優先順位を定めない経営の危うさに言及した。医療のトリアージを例に、「全てできない時に、どれを優先するのか」という判断の必要性を説き、株主に関しては「株主は観客ではなくセコンド」と表現し、経営陣に腹をくくった説明を求めた。



田端氏は、これまでINFORICHのKPIやエコノミクスの見せ方は「うまかった」としつつ、業績が計画どおりに進まない局面で「情報開示の拙さ」が際立ったと語った。売上成長、利益成長、海外展開、新規事業拡大など複数の目標が並立する中で「全部取れない時に何を取るんだ」と述べ、経営の優先順位が明確に示されていない点を問題視した。



また、業績が厳しい状況でも、経営陣が株主に対して率直で具体的な情報開示を行うことの重要性を強調した。曖昧な「頑張ります」「達成します」といった言葉ではなく、明確な優先順位とそれに伴う「潔さ」が今後の企業経営に不可欠だと結んだ。