マクドナルド「ハッピーセット」ポケモン、あすから3日間「3セット」購入制限へ マナー違反者に「ご購入お断り」宣言も
日本マクドナルドが14日、公式サイトにて、販売中のハッピーセット「ポケモン」について、15日から17日までの期間は「3セット」までと購入制限することを発表した。なお期間中の「ポケモンカード」配布はなし。
発表で「ハッピーセット「ポケモン」8月15日(金)〜17日(日)までの購入制限について」と題し、「このたび実施いたしましたハッピーセット『ポケモン』ポケモンカードキャンペーンにより、日頃よりマクドナルドをご利用のお客様にご不便をおかけしたこと、店舗で働くクルーの皆様、その他多くの皆様にご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。
あすから週末にかけての販売について「全5種類のおもちゃが付属するハッピーセット『ポケモン」を予定通り発売しますが、このたびの状況をふまえ、17日(日)までの3日間、以下の通り購入制限を実施します」と、3点について伝えた。
内容は、販売個数について「1グループ様1会計、3セットのご購入を上限」とし、4セット以上の注文は「ご購入をお断り」「キャンセル処理」とした。さらに「一部店舗および時間帯でご利用を制限する場合がございます」とし、「ルールや、マナーをお守りいただけないお客様のご購入はお断りします」と厳しい対応を伝えた。
最後に「このたびの購入制限により、日頃よりお子さまやお孫さま、ご友人とのお食事を楽しみにされているお客様にご不便をおかけしてしまうことを大変心苦しく思っております」とつづり、「これらの販売方法・対策については、お客様や店舗で働くクルーの皆様の意見に耳を傾けながら、継続的に見直し、改善を図ってまいります」と宣言。
また、店舗への在庫確認などの問い合わせを控えるよう呼びかけ。「購入された食品の不適切な取り扱い、クルーへの行き過ぎた要求、店内の無断撮影などの迷惑行為はおやめいただけますよう、重ねてお願い申し上げます。マクドナルドは、ハッピーセットの転売目的での購入や、食品の放置・廃棄を容認しません」と締めくくった。
●販売個数：1グループ様1会計、3セットのご購入を上限とします。4セット以上のご注文をいただいた場合はご購入をお断りし、キャンセル処理をさせていただきます。
●モバイルオーダー、マックデリバリーサービスにおいてもシステム上で上記と同様のご購入数の上限を設定します。更に期間中、一部店舗および時間帯でご利用を制限する場合がございます。
●上記のルールや、マナーをお守りいただけないお客様のご購入はお断りします。
