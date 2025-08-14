この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTuberのネコ山が、自身のチャンネルで公開した「チャージせよ楽天カード一撃ポイ活襲来」にて、楽天カードの最新キャンペーンの攻略法を徹底解説した。動画では「リボれば4000円もらえるってことっすよ」と熱く語りかけ、視聴者に最速でのお得情報の取得を呼びかけている。

ネコ山は、「楽天館のキャンペーンまた来ましたよ。2週間ぶりっすよもう。急げ急げ急げ急げ」と開口一番、視聴者へリアルタイム感満載でキャンペーン開始を伝える。今回の楽天カードあとリボ払いキャンペーンについて「入門のリボポイカツっすからね。まずこれ攻略しましょうみたいな感じっす」と、初心者にも実践しやすい内容であると強調した。

キャンペーン内容については、「合計4枚。あとからリボ払いご利用でもなく2000ポイント。さらに条件達成でプラス2000ポイント。合計4000ポイントっすよ」と説明。さらに「期間がいつもの通り短いんすよ。これがこのキャンペーンのね最大の弱点っす」としつつも、「その代わり月2回行きますからね。キャンペーンはずーっと回していけばいいんすよ」と、繰り返しの参加を推奨した。

詳細な攻略ステップも丁寧に語っており、まずエントリーを済ませたうえで「4万円もしくは7万円チャージします。おすすめはやっぱり電子マネーなんかにチャージっすよ」と実践的なアドバイス。リボ払いへの切り替え、すぐに繰り上げ返済を行うことで手数料を回避する鉄則も伝授。「リボ手数料払えません。6点だけもらいます。楽天ポイントもれなく2000ポイント。7万円使うと5.7%還元っすよ。どっちにしてもお得っすよ」と、その魅力を力説した。

注意点や過去の例にも言及し、「楽天関連の利用はね明細塗るの遅いんすよ。なので楽天以外で使ったほうがいいっす」「セゾンカードチャージ全部塞がれましたね。ポイント一切使わなくなりましたね」など、陸マイラーやポイ活勢に向けた時事的な補足も盛り込まれている。

動画の終盤では、「このチャンネルは、お金を貯めることについて発信してます。将来に向けて一緒にポイカツ頑張りましょう」と締めくくり、チャンネル登録と高評価を呼びかけた。ポイ活収益からの投資や効率的なポイント活用術に関心のある人なら見逃せない内容だ。

