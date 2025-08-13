タレントの福留光帆が8月12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。金髪にイメチェンした様子を公開した。

【写真】「バカ可愛い！」金髪にイメチェンした福留光帆

AKB48を卒業し、現在タレントとして活動をしている福留光帆。競艇好き、大喜利のセンスが抜群、自称ニートという個性を持ち、2024年3月2日、佐久間宣行がプロデュースするYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」で思わぬ才能を発揮し、さらに注目を集めた。動画では大喜利だけではなく、AKB時代の裏話や競艇についてのエピソードトークも披露し、裏で観察していた佐久間宣行に「確定しました」とお墨付きをもらう結果となった。

そんな福留は、今回の動画で金髪にイメチェンしたことを報告。『ボートレース三国トークショー』に出演し、そこで新たな髪色を初披露するようだ。トークショーはお笑いコンビのラランド・ニシダと共演するようで、「金髪の方がいいと言ったのはニシダさんただひとり」と明かした。家族は金髪に対し、「思ったよりは似合っている」という反応だったという。

トークショー直前、福留は「一番緊張してるかも」と漏らし、本番へ。トークショーでは「ずっと憧れだったんです」「2週間限定」と金髪にした理由を明かし、最後は「ここぞというタイミングでやっと」「私的にはめちゃめちゃかっこいい」と念願だったことを語り動画を終えた。

今回の動画に視聴者からは「地元の優しいヤンキーお姉ちゃん感最高」「めちゃめちゃ似合ってて可愛い」「バカ可愛い」といった声が集まった。

（向原康太）