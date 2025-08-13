タレントの狩野英孝（43歳）が、8月12日に放送されたバラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（日本テレビ系）に出演。アレルギーのため「20年ぐらい食べてなかったエビ」を食べてみたと明かし、その結果について語った。



番組は今回、恒例のアレルギー特集を放送。事前に行ったアレルギー検査の結果を発表することになり、狩野がコーナー進行役を務めた。



狩野は今から9年ほど前、番組で実施したアレルギー検査で205項目中154項目に“陽性”（アレルギーあり）の結果が出たほど、多くのアレルギーを抱えていることで知られているが、笑福亭鶴瓶から「最近食べて、アカンかったのは？」と質問を受ける。



これに狩野は「僕は20年ぐらい食べてなかったエビ。火を通してない、甘エビを…20年我慢してるから、大丈夫だろうと思って食べてみたんすよ」と語る。



その結果、「ブワーッと（反応が）出ました」と、改善されていなかったと明かした。