ボクサー２人死亡事故後初の後楽園興行でまたも救急搬送 白石聖が脱水症で緊急入院も命に別条なし
「ボクシング・ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級タイトルマッチ」（１２日、後楽園ホール）
メインイベントとして行われ、王者の川浦龍生（３１）＝三迫＝が同級１０位の白石聖（２８）＝志成＝に３−０で判定勝ちし、２度目の防衛に成功した。今月２日に後楽園ホールで行われた興行に出場した２選手が相次いで硬膜下血腫で死去する事態が起きてから初の同会場での興行で、タイトルマッチが本来の１２回戦から１０回戦に短縮されるなど厳戒態勢で行われたが、敗れた白石が試合後に体調不良を訴えたため、医務室から椅子型のストレッチャーに乗って東京都千代田区の病院に救急搬送された。所属ジム関係者によると、過酷な減量による脱水症と診断され、肝機能が低下しているため緊急入院となったが、命に別条はないという。
試合は、王者が序盤から距離を取りながら左の強打を効果的にクリーンヒットさせる展開が続いた。劣勢となった白石は終盤に接近戦で連打を放って勝機をつかもうとしたものの、打開策が見いだせないまま試合終了となった。
試合後、指先が冷たくなり、けいれんなど脱水症状とみられる症状があるものの意識はあり、所属ジム関係者は「脳のダメージとかではないと思う」と話していた。