ワイドパンツのトレンドが続く今、各ブランドから続々と展開されていて、どれを選べばいいか迷うことも。そこでFTN編集部は、こなれ見えが狙えるワイドパンツをリサーチ。今回注目したのは【studio CLIP（スタディオクリップ）】のワイドストレートパンツです。シンプルなデザインで大人コーデにも取り入れやすく、さまざまなテイストにマッチしそう。体型カバーとこなれ見えを同時に叶えながら、ガバっと