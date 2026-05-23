5月23日は「難病の日」。これは2014年5月23日に「難病の患者に対する医療等に関する法律（難病法）」が成立したことを記念して制定されたという。難病のひとつ「ALS（筋萎縮性側索硬化症）」を2019年9月に告知されたのが、ニャンちゅうの声を30年つとめた津久井教生さんだ。津久井さんは2019年にALSの告知を受け、しばらくは奇跡的に声が出るといわれながらニャンちゅうほか、多くの仕事を続けてきた。2022年ニャンちゅう30周年を