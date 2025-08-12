「すっご〜い」J２首位の水戸、７月度月間表彰で“２冠”達成！「めでたい！優勝しましょう」「今年はえぐい！」の声
J２で首位の水戸ホーリーホックは８月12日、７月度のJ２リーグ月間表彰で、月間MVPにMF齋藤俊輔、月間最優秀監督に森直樹監督が選ばれたことを報告した。
水戸は７月、５日の第22節ブラウブリッツ秋田戦は２−０、12日の23節カターレ富山戦は３−０で２戦全勝。齋藤は、秋田戦で１得点、富山戦では２得点をマークしていた。
この一報を伝えた水戸の公式Xには、「すっご〜い」「今年の水戸はえぐい！」「凄すぎて笑っちゃう」「めでたい！優勝しましょう！」といった声が寄せられた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
