ダイソー サンリオキャラクターズコラボ第4弾「ポッピンサイダー ひょっこりフェイス」発売/ハローキティやマイメロディなど全6フレーバーを展開【プラスワン×木村飲料】

プラスワン株式会社は、静岡県発の飲料メーカー･木村飲料株式会社と共同開発した炭酸飲料「ポッピンサイダー」のサンリオキャラクターズとのコラボ第4弾として「ポッピンサイダー ひょっこりフェイス」(500ml、全6種、各税込108円)を全国のDAISOで発売している。8月11日より、各店舗の入荷状況に応じて順次販売を開始している。

〈サンリオキャラクターデザインの全6フレーバー展開〉

◆「ポッピンサイダー ひょっこりフェイス」

500ml、全6種、各税込108円

サンリオのキャラクターたちがひょっこりと顔を出す姿をデザインしたカラフルなサイダー。パッケージは、きれいに剥がせるシンプルなフィルム仕様で、飲んだ後も、コレクションやリメイクアイテムとして使える。

パッケージはきれいに剥がせるシンプルなフィルム仕様

ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ハンギョドン、「2025年サンリオキャラクター大賞」で総合順位1位に輝いたポムポムプリンのイメージに合わせた全6フレーバーを全国のDAISO(ダイソー)で数量限定販売している。

【ハローキティ×ライチ風味】

エキゾチックな香りが楽しめるライチ風味で、すっきりとした味わい。ハローキティの赤いリボンをイメージした。

「ポッピンサイダー ひょっこりフェイス」ハローキティ×ライチ風味

【マイメロディ×ラズベリー風味】

甘酸っぱくてクセになるラズベリー風味。今年50周年を迎えたマイメロディをイメージした、大人かわいいカラーと味わい。

「ポッピンサイダー ひょっこりフェイス」マイメロディ×ラズベリー風味

【クロミ×グレープ風味】

ポッピンサイダーでも定番人気のグレープ風味は、さわやかな後味が楽しめる。クリアなパープルカラーで、今年20周年を迎えたクロミをイメージした。

「ポッピンサイダー ひょっこりフェイス」クロミ×グレープ風味

【ポムポムプリン×マンゴー風味】

トロピカルな甘みが広がる、マンゴー風味。ポムポムプリンのトレードマークである帽子をマンゴーに変え、遊び心あふれる特別デザインに仕立てた。

「ポッピンサイダー ひょっこりフェイス」ポムポムプリン×マンゴー風味

【シナモロール×ブルーレモネード風味】

鮮やかなブルーが目を引くブルーレモネード風味で、さっぱりさわやかな味わい。白とブルーにレモンイエローが映えるパッケージとした。

「ポッピンサイダー ひょっこりフェイス」シナモロール×ブルーレモネード風味

【ハンギョドン×メロン風味】

定番人気のメロン味は、ハンギョドンとコラボした。

「ポッピンサイダー ひょっこりフェイス」ハンギョドン×メロン風味

クレジット表記

© 2025SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662231