ダイソー サンリオキャラクターズコラボ第4弾「ポッピンサイダー ひょっこりフェイス」発売/ハローキティやマイメロディなど全6フレーバーを展開【プラスワン×木村飲料】
プラスワン株式会社は、静岡県発の飲料メーカー･木村飲料株式会社と共同開発した炭酸飲料「ポッピンサイダー」のサンリオキャラクターズとのコラボ第4弾として「ポッピンサイダー ひょっこりフェイス」(500ml、全6種、各税込108円)を全国のDAISOで発売している。8月11日より、各店舗の入荷状況に応じて順次販売を開始している。〈サンリオキャラクターデザインの全6フレーバー展開〉
◆「ポッピンサイダー ひょっこりフェイス」
500ml、全6種、各税込108円
サンリオのキャラクターたちがひょっこりと顔を出す姿をデザインしたカラフルなサイダー。パッケージは、きれいに剥がせるシンプルなフィルム仕様で、飲んだ後も、コレクションやリメイクアイテムとして使える。
パッケージはきれいに剥がせるシンプルなフィルム仕様
ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ハンギョドン、「2025年サンリオキャラクター大賞」で総合順位1位に輝いたポムポムプリンのイメージに合わせた全6フレーバーを全国のDAISO(ダイソー)で数量限定販売している。
【ハローキティ×ライチ風味】
エキゾチックな香りが楽しめるライチ風味で、すっきりとした味わい。ハローキティの赤いリボンをイメージした。
「ポッピンサイダー ひょっこりフェイス」ハローキティ×ライチ風味
【マイメロディ×ラズベリー風味】
甘酸っぱくてクセになるラズベリー風味。今年50周年を迎えたマイメロディをイメージした、大人かわいいカラーと味わい。
「ポッピンサイダー ひょっこりフェイス」マイメロディ×ラズベリー風味
【クロミ×グレープ風味】
ポッピンサイダーでも定番人気のグレープ風味は、さわやかな後味が楽しめる。クリアなパープルカラーで、今年20周年を迎えたクロミをイメージした。
「ポッピンサイダー ひょっこりフェイス」クロミ×グレープ風味
【ポムポムプリン×マンゴー風味】
トロピカルな甘みが広がる、マンゴー風味。ポムポムプリンのトレードマークである帽子をマンゴーに変え、遊び心あふれる特別デザインに仕立てた。
「ポッピンサイダー ひょっこりフェイス」ポムポムプリン×マンゴー風味
【シナモロール×ブルーレモネード風味】
鮮やかなブルーが目を引くブルーレモネード風味で、さっぱりさわやかな味わい。白とブルーにレモンイエローが映えるパッケージとした。
「ポッピンサイダー ひょっこりフェイス」シナモロール×ブルーレモネード風味
【ハンギョドン×メロン風味】
定番人気のメロン味は、ハンギョドンとコラボした。
「ポッピンサイダー ひょっこりフェイス」ハンギョドン×メロン風味
クレジット表記
© 2025SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662231