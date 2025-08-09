歌手和田アキ子（75）が9日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。スマホを自宅に忘れた際のエピソードを語った。

和田は「電話するかメールするか、たまに写真撮ったりするけど。それくらいしかスマホ使わないんですよ」と前置きし「私がスマホで一番困ったのはパチンコしてる時、運転手さんに『ちょっとだけやりたい』って待っててもらって『スマホ忘れた』っていうときに公衆電話がないってこと」と明かした。

続けて「で、店員さんも『（スマホを）貸して下さい』って言ったら『ちょっとごめんなさい』って」と店員に申し出るも断られたことを話すと、フリーアナウンサー垣花正（53）は「店員さんにスマホを貸して下さいってお願いしたんですか?絶対貸さないと思いますよ」と仰天した。

これを受け和田が「なんで?貸してくれりゃいいのに」と疑問を呈すると、垣花は「貸さないですね。アッコさんがその店員さんのスマホを借りて、どなたかに電話するじゃないですか。するとその方には、店員さんの電話番号が分かっちゃいますもん」と理由を述べた。

続けて和田が「何だよ拒否しやがって、おたくにいっぱい金使ってるのにと思いながら。どこ探しても公衆電話がない」と続けると、垣花アナは「今、それも問題なんですよね。災害の時に公衆電話しか使えない状況になった時に少なすぎるんじゃないかとか」と話した。