元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活躍する渡邊渚さん（29）が7日、自身のインスタグラムを更新。自身の体調について近況を明かした。「ずっと調子が落ちているので、家に引きこもる日々」と書き始め、「起き上がるのもしんどくてスマホで楽しい記憶を振り返っているので、ここ数日タイの写真の投稿が続いてます笑」と最近の投稿の意味を説明。この日はタイのプールでくつろぐ姿を公開した。「楽しい思い出はたく