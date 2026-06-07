フリーアナウンサーの有働由美子（57）が7日、自身のインスタグラムを更新。AI加工で「アルプスの少女ハイジ」に大変身した写真を公開し、注目を集めている。「AIだそうです」と書き出した有働アナ。アルプスの絶景を背に自身が赤いワンピースを着て、ブランコを楽しむ写真を公開した。「恐ろしい。。。ハイジに怒られるって。。。」と突っ込みを入れつつ、「今夜も8:56〜『有働タイムズ』ご覧ください」と呼びかけていた。