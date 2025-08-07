草磲剛『第76回全国植樹祭 えひめ2026』式典ストーリーテラーとして出演決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「愛媛の豊かで美しい自然や、森林・林業の重要性を全国に発信し、持続可能な社会の実現への一助となれば幸いです」（草なぎ剛）

草なぎ剛（なぎは、弓へんに前＋刀が正式表記）が、2026年5月17日に愛媛県で開催される『第76回全国植樹祭 えひめ2026』にて、式典のストーリーテラーとして出演することが決定した。

本式典は、プロローグ、記念式典、エピローグの3部門で構成し、天皇皇后両陛下によるお手植え・お手播きを賜る他、式典アトラクションでは、「明日の森林（もり）へ贈る愛（らぶ）レタープロジェクト」を軸として、県民から寄せられた森林への思いから、愛が芽生え、成熟していく様子を表現する。

なお、『第76回全国植樹祭 えひめ2026』サイトにて、草なぎ剛、そして総合司会を務めるフリーアナウンサー武内陶子のビデオメッセージを視聴することができる。