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PHOTO BY ÅÄÃæÀ»ÂÀÏº¡¢Æ£°æÂó
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¡ØGen Hoshino presents MAD HOPE¡Ù
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02.SUN
03.´î·à
04.Ain¡Çt Nobody Know
05.Pop Virus
06.Eden¡Êfeat. Cordae, DJ Jazzy Jeff¡Ë
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11.°Å°Ç
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13.Sayonara
14.Mad Hope¡Êfeat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes¡Ë
15.Star
16.2¡Êfeat. Lee Youngji¡Ë
17.¥É¥é¤¨¤â¤ó
18.ÁÏÂ¤
19.Week End
20.Eureka
[ENCORE]
01.°ÛÀ¤³¦º®¹çÂçÉñÆ§²ñ
02.Fake
03.REAL
04.Hello Song
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¡ØGen Hoshino presents MAD HOPE Asia Tour¡Ù
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8/31¡ÊÆü¡ËÂæËÌ¡¦TICC¡ÊÂæËÌÔ¢ºÝÐòµÄÃæ¿´¡Ë¢¨ÄÉ²Ã¸ø±é
9/13¡ÊÅÚ¡Ë¥½¥¦¥ë¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±à ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Ûー¥ë
9/14¡ÊÆü¡Ë¥½¥¦¥ë¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±à ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Ûー¥ë ¢¨ÄÉ²Ã¸ø±é
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¡ØGen Hoshino presents MAD HOPE¡ÙÄÉ²Ã¸ø±é
9/21¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦µþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå
10/18¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ
10/19¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ
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