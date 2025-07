ぬいぐるみや日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年7月から全国のゲームセンターなどに順次展開されるアニメ「鬼滅の刃」グッズを紹介します!

セガプライズ アニメ「鬼滅の刃」グッズ

投入時期:2025年7月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズ2025年7月のラインナップとして、アニメ「鬼滅の刃」のかっこいいフィギュアが登場!

「竈門禰󠄀豆子」と「竈門炭治郎」「猗窩座」の”スーパープレミアムフィギュア”が再登場するほか、“Luminasta(ルミナスタ)”に「胡蝶しのぶ」がラインナップされます。

アニメ「鬼滅の刃」 スーパープレミアムフィギュア“竈門炭治郎”−兄妹の絆−

投入時期:2025年7月4日より順次

サイズ:全長約8×20cm

種類:全1種(竈門炭治郎)

信頼で結ばれた兄妹の姿を立体化したフィギュアが、大好評のため再登場!

風にたなびく市松模様の羽織の動きなども細かに表現。

優しい笑顔を浮かべる「竈門炭治郎」の表情にも注目です。

同じシリーズの「竈門禰󠄀豆子」と手をつなぐ事ができるボーナスパーツ付きです。

アニメ「鬼滅の刃」 スーパープレミアムフィギュア“竈門禰󠄀豆子”−兄妹の絆−

投入時期:2025年7月4日より順次

サイズ:全長約8×19cm

種類:全1種(竈門禰豆子)

信頼で結ばれた兄妹の姿を立体化した「竈門禰󠄀豆子」のフィギュアも再び登場。

首を少しかしげた姿がかわいいデザインです。

風に揺れる髪や着物の模様が忠実に再現されています。

同じシリーズの「竈門炭治郎」と手をつなぐ事ができるボーナスパーツが付いた、合わせて飾りたくなるプライズです。

アニメ「鬼滅の刃」 スーパープレミアムフィギュア“猗窩座”

投入時期:2025年7月4日より順次

サイズ:全長約15×22cm

種類:全1種(猗窩座)

「猗窩座」の大きなフィギュアが再登場!

『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』のワンシーンを彷彿とさせるデザインです。

武闘派な「猗窩座」の鍛え上げられた筋肉を美しく再現。

特徴的な体の模様や服のシワなど、細かなところまでしっかりと表現されています。

躍動感を感じるデザインは、飾っておくだけでも迫力があります。

アニメ「鬼滅の刃」 Luminasta “胡蝶しのぶ”

投入時期:2025年7月18日より順次

サイズ:全長約12×18cm

種類:全1種(胡蝶しのぶ)

『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』でも活躍の「蟲柱 胡蝶しのぶ」が、ついに“Luminasta(ルミナスタ)”シリーズに登場!

優雅に戦う浮遊感のあるポージング、ボリュームのある美麗なクリアエフェクトにも注目のプライズです。

刀を手にしながらも華麗な動きを細かに表現。

飾るのに便利な台座も付いています。

集めて並べたくなる「竈門炭治郎」たちのフィギュアが続々登場!

2025年7月から全国のゲームセンターなどに順次展開される、セガプライズのアニメ「鬼滅の刃」グッズの紹介でした。

※「禰豆子」の「禰」は「ネ」+「爾」となります

