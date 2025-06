八天堂の「塩バター香る揚げ焼きくりーむパン ミルククリーム」が、全国のファミリーマートに登場!

噛むほどに味わい深い特製生地と、塩バター香る“甘じょっぱい”味わいが人気のミルククリームパンです☆

ファミリーマート 八天堂「塩バター香る揚げ焼きくりーむパン ミルククリーム」

価格:1個 298円(税込)

発売日:2025年6月24日(火)〜数量限定

取扱店舗:全国のファミリーマート(約16,300店)

※一部店舗では取り扱いがない場合があります

八天堂の「塩バター香る揚げ焼きくりーむパン ミルククリーム」が、ファミリーマートに登場!

「揚げ焼きくりーむパン」は、特製生地を揚げ焼きにすることで、「くりーむパン」のとろける食感とは異なる味わいで、ファンが多い人気のスイーツパンです。

今回、ファミリーマートで展開する“冷やして食べるスイーツパンシリーズ”に好評の「くりーむパン」「メロンパン」に次ぐ新たなメニューとして登場しました☆

独自の“揚げ焼き製法”で底面を揚げ焼きにした食べ応えのある塩バター生地に、優しい甘みのとろけるミルククリームが入っています。

噛むほどに味わい深い特製生地と塩バター香る“甘じょっぱい”味わいは満足感ある仕上がり。

朝食に、ランチに、おやつに、様々なシーンにおすすめのワンハンドで気軽に楽しめるスイーツパンです!

そのままはもちろん、商品を袋から出し、生地の底面を上にしてオーブントースター1000Wで1分30秒温めて食べると、また異なる食感が楽しめます☆

独自の「揚げ焼き製法」について

八天堂の代名詞「くりーむパン」の“ふんわり柔らかなとろけるくちどけ”とは、また異なる美味しさを追求し「揚げ焼きくりーむパン」は誕生。

セミハードの塩バター生地の底面を揚げ焼きにすることで、パン生地の食べ応えが増し、塩味とバターの風味をダイレクトに感じる満足感ある味わいにこだわっているそうです。

噛むほどに味わい深いパン生地と、とろけるクリームの一体感を楽しめる「揚げ焼きくりーむパン」は八天堂ならではのこだわりがつまった一品です。

「くりーむパン」が人気の老舗「八天堂」が、こだわり抜いて作り出した「揚げ焼き」製法のミルククリームパン!

八天堂「塩バター香る揚げ焼きくりーむパン ミルククリーム」は、2025年6月24日(火)より全国のファミリーマートにて、数量限定で販売開始です。

※上記内容はリリース時点の情報であり、変更になる場合もあります

※写真はイメージです

