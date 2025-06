東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」

ホテル1階に店舗を構えるレストラン「カシュカシュ」では、2025年6月2日から8月31日までの期間限定で、旬の食材やスパイスを取り入れた夏のネオ・ビストロ・ビュッフェを開催!

ランチ・ディナーで異なるメニューが楽しめるほか、限定のスペシャルドリンクやパティシエ特製のスイーツも登場。

ファミリーからカップル、女子会まで幅広く楽しめる、夏限定の味覚フェアを紹介します。

浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」夏のネオ・ビストロ・ビュッフェ

開催期間:2025年6月2日(月)〜8月31日(日)

会場:浦安ブライトンホテル東京ベイ レストラン「カシュカシュ」

料金:※ソフトドリンクバー付き ※税込み

平日:

大人:(ランチ)6,300円/(ディナー)7,300円

7〜12歳:(ランチ)3,300円/(ディナー)4,300円

4〜6歳:(ランチ)2,300円/(ディナー)2,800円

3歳以下:無料

土日祝:

大人:(ランチ)7,300円/(ディナー)8,300円

7〜12歳:(ランチ)3,300円/(ディナー)4,300円

4〜6歳:(ランチ)2,300円/(ディナー)2,800円

3歳以下:無料

レストラン「カシュカシュ」は、『 私だけのとっておき 、 ご褒美ビュッフェ 』

「みんなが憧れるビュッフェでありたい!」という思いから、シェフがひとつひとつの素材にこだわりをギュッと詰めこんで丁寧に仕上げた料理とスイーツが楽しめます。

美味しいものが大好きな方へ贈るワンランク上のビュッフェを紹介していきます。

シェフが目の前で仕上げる鉄板料理

カシュカシュ風ドライキーマライス

カシュカシュ初登場のメニュー。

チーズやEXバージンオイルを合わせ、夏の締めの逸品にぴったりな、辛味を効かせた味わいです。

海老のアヒージョとコーンパンケーキ アイオリソース

砂糖不使用の、たっぷりコーンとアクセントにヨーグルトを使ったパンケーキ。

ヨーグルト入りのふわふわパンケーキにアヒージョを乗せて食べる新感覚プレートです。

※ディナータイム限定

おすすめメニュー

千葉県産「錦爽どり」と野菜のエスニックバター焼き

夏野菜の茄子、ズッキーニ、トマトを使い、千葉県産の錦爽どり(きんそうどり)と一緒にエスニックバターで焼き上げた一皿。

錦爽どりはマリネしてコンフィ(油での低温調理)しているため、素材そのもののおいしさが感じることができます。

伝統のローストビーフ フレッシュトマトサルサ

一度食べたら人に言いたくなる 「 伝統のローストビーフ 」 と合わせて楽しむソース。

シュラスコのソース(モーリョ)とイタリアンのケッカソースのテイストをミックスさせたもので、さっぱりとしたトマトの酸味がローストビーフのコクを引き立てます。

アボカドと卵ピッツァ レモンと黒胡椒風味

爽やかなレモンの香りとまろやか卵、アボカドの濃厚さが絶妙にマッチ。

レモンの白い皮の部分を加えた、こだわりのピッツァです。

※ディナー限定

鮪のカルパッチョ ザジキソース

ギリシャ風のヨーグルトソースでさっぱりと仕上げた前菜にぴったりの一品。

きゅうりと一緒に味わう鮪の新しい食べ方を発見できるかも!

※ディナー限定

カシュカシュ風タコス ポークコンフィのトルティーヤロール

大人もお子様も楽しめる初登場メニュー。

なんとポークの煮込み時間は8〜10時間!

じっくり煮込んでやわらかく仕上げています。

サルサソースには、レモンとわさび菜、イタリア産トマトを使用。

ハラペーニョを添えれば、自分好みの辛さにも。

お酒との相性も抜群です!

※土日祝限定

プレミアムショートケーキ〜マスクメロン〜

ふんわり軽いクリームと高級メロンのハーモニー。

スポンジ生地にシロップを染み込ませた“しっとり感”

クリームは2種類をブレンドさせ、軽くてさっぱりとした味わいに。

芳醇な香りを持つマスクメロンを贅沢に使用しています。

夏のおすすめドリンク(7月1日〜9月30日)

Noa・Soleil(ノンアルコール)

価格:1,300円(税込)

マンゴー、デコポン、グアバを使った向日葵イメージの爽やかドリンク。

オリジナルのノンアルコールカクテルです。

Chandon Brut(スパークリングワイン)

価格:1,500円(税込)

辛口ながら華やかな香りが特徴のプレミアムスパークリングワイン。

平日限定!飲み放題付きプラン

通常価格:10,800円(ビュッフェ7,300円+飲み放題3,500円)

特別価格:9,000円(4名以上・時間無制限)

内容平日(通常)平日【飲み放題付き】時間帯ディナーディナー利用時間無制限無制限ビュッフェ7,300円7,300円飲み放題3,500円1,700円合計10,800円9,000円

飲み放題が通常料金 52%オフのお得なプラン。

ボーナス支給後の自分へのご褒美に、ご友人や会社の方との暑気払いにぴったりな、幹事さんに優しいプランです。

※最新情報・予約は公式サイトをご確認ください。

※ソフトドリンクバー付き ※税込み ※お盆期間(8/9〜8/17)の実施なし

旬の食材やスパイスで夏の味覚を満喫!

浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」夏のネオ・ビストロ・ビュッフェの紹介でした。

