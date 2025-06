芳醇な香りが広がる！DEARS(ディアーズ)「ディアマンクッキー」

ニッチは、新ブランド「DEARS(ディアーズ)」を正式にリリースし、国産発酵バターをふんだんに使用した「ディアマンクッキー」の販売を開始しました。

DEARS(ディアーズ)「ディアマンクッキー」

・販売場所:cacaosic北千住マルイ店(DEARSは姉妹ブランドとして併設展開)

〒120-8501 東京都足立区千住3-92 北千住マルイ1階 まるい食遊館

・営業時間:北千住マルイの営業時間に準じます

・販売価格:ディアマンクッキー アソート缶 税込3,942円

ディアマンクッキー 3個入り各種 税込853円

※上記はcacaosic北千住マルイ店の店頭価格です。

催事出店およびオンラインショップでの販売も予定しています。

DEARS(ディアーズ)は、同社が展開しているチョコレートブランド「cacaosic(カカオシック)」の姉妹ブランドです。

現在cacaosic北千住マルイ店にて併設展開し、商品を販売しています。

■DEARS ディアマンクッキー

まるで、バターが“じゅわっ”ととろけたような形。

国産発酵バターをたっぷりと練り込み、口に入れた瞬間にほろっとほどける食感と、芳醇な香りが広がる贅沢なクッキーです。

素材そのものの美味しさを最大限に引き出すため、シンプルな配合にこだわりました。

大きく厚めに焼き上げたディアマンクッキーは、〈プレーン・チョコ・塩キャラメル・アールグレイ〉の4種類のフレーバーを用意しています。

■ディアマンクッキー アソート缶

手元に置いておきたくなるような深いブルーの缶に、こだわりのディアマンクッキーを4種類詰め合わせたアソート缶。

缶を開けると、小さな花々が連なる上品なデザインが内側に広がり、どこか懐かしさを感じさせるレトロな雰囲気に仕上げています。

ボリュームのあるサイズ感でご自宅用にはもちろん、贈り物にもぴったりの一品です。

■ディアマンクッキー 3個入りパッケージ

フレーバーごとにディアマンクッキーを3個ずつ詰めた、ちょっとしたギフトや自分へのご褒美に最適なミニパッケージ。

パッケージ内部には、フレーバーごとに異なる色合いの小花模様をあしらい、開封した瞬間にも心がふっと和らぐような、ささやかな演出を施しています。

ディアマンクッキー 3個入 4種類

ディアマンクッキー 3個入 プレーンとアールグレイ

