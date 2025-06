【STREETFIGHTER LUKE RISING】 6月29日 連載開始予定

小学館は、無料マンガ配信サイト「週刊コロコロコミック」にて、カプコンの対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」を題材としたマンガ「STREETFIGHTER LUKE RISING」を6月29日より連載する。

「ストリートファイター6」の2周年を記念し、コロコロコミックとのコラボが決定。「ゲーミングお嬢様」の作画を担当していた漫画家・吉緒もこもこ丸まさお氏による新作マンガ「STREETFIGHTER LUKE RISING」が6月29日より配信される。

Xによる告知ではルークとリュウが背中を合わせるイラストに加え、複数のキャラクターが描かれたネームも公開。「ストリートファイター6」に登場するキャラクターたちの特徴的な体の一部などを確認できる。

コロコロコミック公式Xより

