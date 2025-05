香ばしいラードの香りに、サクサクの衣。ジューシーな肉のウマミと脂の競演。ソースをたっぷりとかけてアツアツのご飯と一緒に頬張れば……

そんな料理の味わいを想像するだけで唾液が溢れてくる料理の1つと言えばトンカツだ。

日本全国に数多のトンカツ店があり、そのお店そのお店が独自の工夫を凝らしており、一番美味しいトンカツを決める事は難しいに違いない。

例えば、蒲田の名店「丸一」や同じく蒲田で人気の「檍(あおき)」、そして浅草橋の「丸山吉平(まるやまきっぺい)」などは、林SPFという豚肉ブランドを知っている方からすれば、当然おいしいトンカツ店と言えるだろう。

また、東京・秋葉原の名店といえば「丸五(まるご)」であるし、トンカツ発祥の地といえば、東京・銀座の煉瓦亭(れんがてい)である。さらには、ミシュランの星を獲得した絶品のトンカツを味わえるお店、世田谷区玉川の「大倉」も捨てがたい。

もちろん東京だけではない。

例えば、広島のソウルフードの1つといってもいいほどの名店「肉のますゐ」のトンカツに、長野県木曽町にひっそりとたたずむ「しらかべ」のパンケーキのようなトンカツ、そして新潟タレかつ丼発祥の店、新潟県・新潟市「とんかつ太郎」など、全国に目を向ければ、数え上げる事すら難しいのだ。

そんな日本各地に存在するトンカツの名店の中から、今回は名古屋で多くの人々を魅了し続ける絶品とんかつが味わえるお店をご紹介したい。

お店の名前は「すゞ家(すずや) 赤門店」。

・1947年(昭和22年)創業の豚カツ店、それがすゞ家(すずや)

こちらのお店1947年(昭和22年)創業の歴史あるとんかつ屋。

1947年と言えば、戦後日本国憲法が施行された年。

戦後の混乱期からこの地で美味しいトンカツを提供し続けてきたこちらのお店は、名古屋の地元の人々から愛されている名店なのだ。

そんなお店は今なお多くの人々に愛されており、名古屋のトンカツといえば、「すゞ家(すずや)」と言っても過言ではないほどだ。



・全く胃もたれすることがない、絶品の軽いトンカツ

こちらのお店のメニューは様々存在するため、自分の味わってみたい好みのメニューをオーダーすることをおすすめしたい。

そのどれもが素晴らしい味わいであることは、こちらのお店が長く愛されていることからも明白だ。



訪問時は、ヒレカツと活き車海老の盛り合わせ定食をオーダーした。



提供されると、まず美しさに驚いてしまうかもしれない。

まるで芸術品のようなトンカツとエビフライは、非常に香ばしい香りと艶やかな美しさを放っている。

それらをレモンやソースなどでご飯と共に、好きなように味わう、まさにトンカツの王道がここにはあるのだ。

ヒレカツは、サクッとした食感の衣に、ジューシーなヒレの旨みが爆発する。ソースと一緒にご飯と味わえば、至福の時間が広がるのだ。活き車海老のフライは言うまでもなく絶品だ。



もしも足りない、と言うことであれば、一品メニューから鶏の唐揚げをオーダーしてもいいかもしれない。

プリプリの鶏の唐揚げにはしっかりと醤油味のした味がついており、これもまた素晴らしい味わいなのだ。



もし名古屋を訪れるのであれば、名古屋で長く愛され続けてきたトンカツのお店で、素晴らしい味わいのトンカツを堪能してみてはいかがだろうか?

きっとそこには、長い間愛され続けてきた、宝物のようなトンカツの味わいがあるに違いないのだ。

<お店の情報>

お店 すゞ家(すずや) 赤門店

住所 愛知県名古屋市中区大須3-11-17

営業時間

月・火・水・金・土・日

11:00 - 15:00

17:00 - 21:30

定休日 木曜日

