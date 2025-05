3¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤¥È¤ò¿·µ¬À©ºî¡¦¸ø³«¡ªFinanceTech

FinanceTechは、国内外で注目を集める仮想通貨およびフィンテック企業と連携し、3つのオウンドメディア/公式ブログの制作・ローンチを成功させました。

FinanceTech

FinanceTechは、国内外で注目を集める仮想通貨およびフィンテック企業と連携し、3つのオウンドメディア/公式ブログの制作・ローンチを成功。

同社のWebブランディング・コンテンツ開発力が金融・暗号資産業界において高く評価されたことを受けたものであり、各社の最新情報や教育的価値のあるコンテンツを国内外に向けて発信する重要な起点となります。

Phemexメディア

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 3メディアサイトを新規制作・公開!FinanceTech appeared first on Dtimes.