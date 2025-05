「Bloom Perfumery」に登場！J-Scent

和の香水ブランド「J-Scent(ジェイセント)」は、英国ロンドンのニッチフレグランス専門店「Bloom Perfumery(ブルーム・パフューマリー)」にて取り扱いを開始しました。

イタリア、アメリカ、ドイツなど、香水文化の本場で専門店展開を続けるJ-Scentが、ロンドンの名店で新たな挑戦をスタートさせます。

■世界が注目する「和の香り」

J-Scentは、日本の伝統・文化・情緒を香りに閉じ込め、現代の感性と融合させた、和の香水ブランドです。

たとえば「和肌」や「紙せっけん」といった香り名が示す通り、日本語独自の情緒的な世界観を、香りという五感に訴えるかたちで表現しています。

製造はすべて日本国内の自社工場で行われており、丁寧なものづくりに裏打ちされた品質も、国際市場で高く評価される理由のひとつです。

現在、J-Scentの展開国はアメリカ、イギリス、イタリア、リトアニア、ドイツ、ベルギーなど多岐にわたり、いずれも香水に特化した専門店にて取り扱われています。

これは、生活雑貨や書籍などとともに提案される日本国内の取り扱い(蔦屋書店など)で受け入れられる“テーマの面白さ”に加え、J-Scentの“香りそのものの魅力”という側面からも価値が認められた結果といえます。

■世界中の香水ラバーが集う「Bloom Perfumery」

「Bloom Perfumery」は、ロンドン中心部のコヴェント・ガーデンに位置する、ニッチフレグランスの名門ショップです。

世界中の個性派ブランドを独自の視点でキュレーションし、知識豊かなスタッフが香りの提案を行うことで知られています。

香水通からプロフェッショナルまでが信頼を寄せるこの店舗にて、J-Scentの香りが並ぶことは、日本ブランドにとって快挙ともいえる出来事です。

