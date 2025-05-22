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ÆÃÀ½¥Úー¥Ñー¥±ー¥¹ (C)HISAICHI ISHII
²Ð¿â¤ë¤ÎÊè¡ÊC¡Ë Ìîºä¾¼Ç¡¡¿¿·Ä¬¼Ò,1988
Ê¿À®Ã¬¹çÀï¤Ý¤ó¤Ý¤³¡ÊC¡Ë1994 Isao Takahata/Studio Ghibli, NH
¡ÊC¡ËÌîºä¾¼Ç¡¡¿¿·Ä¬¼Ò,1988
¡ÊC¡ËHISAICHI ISHII
¡ÊC¡Ë1988 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli