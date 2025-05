もはや日本の国民食との1つとも言える食べ物と言えば「カレー」。

実は世界の年間カレー粉消費量ランキングで、日本はなんと第2位!(第1位はもちろんインド)

つまり日本は、あのインドを除けば、世界ナンバーワンと言ってもいいほどのカレー大国なのだ。

さらに、エスビー食品の調査によると、日本人は1人当たり年間平均約84食のカレーを食べているとのこと。1年は52週であることから、日本人はおおよそ1週間に1回以上カレーを食べている事になる。

そんなカレー大国ニッポンには、様々なタイプのカレーがあるのだが、日本全国の美味しいカレーの中から、今回は神戸市民が愛する絶品カレーをご紹介したい。

お店の名前は「SAVOY (サヴォイ)」だ。

・1988年(昭和63年)創業の絶品カレーのお店、それが「SAVOY (サヴォイ)」

こちらのお店、1988年(昭和63年)創業のロードサイドのラーメン店。

1988年(昭和63年)といえば、青函トンネルと瀬戸大橋が開通、東北新幹線と上越新幹線が開業するなど、日本のインフラが劇的に変わってしまった時代。

また日本人の生活においても、東京ドームが完成し、カラオケボックスが人気となり、ドラゴン・クエストIIIが社会現象になるなど、新しい娯楽が生まれていった時代。

そんな時代に生まれたカレー店は、阪神大震災や人手不足による閉店危機などを乗り越え、今なお多くの人々に愛されているのだ。



・メニューはビーフカレーのみ、シンプルイズベスト、それが「SAVOY (サヴォイ)」

こちらのお店では、メニューはビーフカレーのみ。

見た目では具を判断することができないのだが、一口味わえば、その複雑かつ濃厚、スパイスの香り高いカレーに驚いてしまう。



ビーフの旨み、そして煮込まれた牛肉のほろほろの繊維を僅かに感じると、野菜の旨みと甘み、そして軽やかなスパイスの味わいが追いかけてくる。そんな美味しいビーフカレーとターメリックライスの相性は抜群だ。



震災や閉店の危機を乗り越えて、今なお美味しいカレーを提供し続けてくれているこちらのお店。

もし神戸を訪れたのなら味わっておきたい、そして永遠にこの味わいを未来へと繋いで欲しい、そんな味わいがここにはあるに違いないのだ。

<お店の情報>

お店 SAVOY (サヴォイ)

住所 兵庫県神戸市中央区三宮町1-9-1 三宮センタープラザ東館 B1F

営業時間

平日 AM10:30〜PM15:30

土・日・祝 AM10:30〜PM19:00

The post 【日本カレー紀行】神戸市民が愛する絶品カレーを味わう / 兵庫県神戸市中央区の「SAVOY (サヴォイ)」 first appeared on GOTRIP!.