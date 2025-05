【【SMILE VALUE 2025】POP UP PARADE 桜ミク お花見コーデVer.】 2025年11月 発売予定 価格:6,800円 撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

グッドスマイルカンパニーより、2025年11月に発売予定のノンスケールフィギュア「【SMILE VALUE 2025】POP UP PARADE 桜ミク お花見コーデVer.」。こちらは、みなさんおなじみのバーチャルアイドル「初音ミク」を立体化したものだ。

同社の「POP UP PARADE」シリーズは、低価格でハイクオリティなフィギュアを実現したものである。欲しいフィギュアはたくさんあるけど、高くてなかなか手が出しにくいという人は多いと思うが、今回の桜ミクは6,800円というかなりお手頃な値段で入手できるところが嬉しいポイントだ。

フィギュアの素材はプラスチックで、全高は約230mmだ

こちらの「桜ミク」は、イラストレーターのRella氏が描いた作品を元にフィギュア化したものだ。ミクがお花見コーデの姿になっており、まるで春の陽気に包まれたかのような明るい雰囲気が漂ってきそうな見た目になっているところが特徴である。

ミクの頭には、これまた春の季節に似合いそうな帽子を被っている。こちらはサクランボをモチーフにしたアクセサリーが付けられているなど、なかなか凝った作りだ。また、手を口に当てて驚いているような表情も、なんとも可愛らしい。長いツインテールも、いつもの緑色ではなく桜色に染められているのが魅力的だ。

キュートな笑顔だ

帽子にはサクランボのアクセサリーが付けられている

髪にもサクランボのアクセサリーが!

ミクが身に付けている衣装は、白いシャツにピンク色のスカートという桜をイメージしたような色合いのコーデだ。手には白いバッグを持っており、こちらにも帽子と同じようなサクランボをあしらったアクセサリーが付けられているところがポイントだ。

リボンも桜っぽいグラデーションが掛かっている

ツインテールの長い髪もピンク色だ

手の甲を隠すようなデザインになっている

やや短めのスカートの下からは、スラリとした白い脚が伸びている。ソックスの部分もまるでサクラの花びらが開いたかのようなデザインになっているなど、細部までこだわって作られているのがわかる。また台座部分は、キャンパスをイメージさせるようなレンガ風になっている。

バッグも桜をモチーフにしたデザインだ

ミニスカートの下からは白い脚がスラリと伸びている

台座部分はレンガ風だ

こちらの「【SMILE VALUE 2025】POP UP PARADE 桜ミク お花見コーデVer.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色原型だ。今回は店舗の中でも比較的大きな棚で飾られているので、いろいろな角度から見られるようになっていた。少しでも気になるならば、この機会にお店に遊びに行ってみよう!

Art by Rella (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net