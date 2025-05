こっちのけんとがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」(毎週金曜17:00〜17:25)。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間(THE MOMENT)」を探ります。4月11日(金)と18日(金)の放送では、“リトグリ”の愛称で親しまれる6人組女性ボーカルグループ「Little Glee Monster(リトル グリー モンスター)」からメンバーの「かれん」さんがゲストに登場。この記事では、18日の放送の模様をお届けします。かれんさんが好きな楽曲などについて語ってくれました。

Little Glee Monster・かれんさん、こっちのけんと

1998年生まれ、静岡県出身のかれんさん。Little Glee Monsterは研ぎ澄ました歌声で人々の心に爪痕を残すことをテーマに結成された女性ボーカルグループで、2014年にメジャーデビュー。2022年、新メンバーにミカ、結海、miyouの3人が加入し、第2章がスタート。3月19日には、通算8枚となるフルアルバム『Ambitious』をリリースしました。こっちのけんと:(ただいま、番組内のBGMとして)お送りしたのはデスティニーズ・チャイルドの「Stand Up For Love」でした。かれん:大好きな曲です!こっちのけんと:(今この曲が流れている間に、かれんさんが)裏で歌ってくださっていたんですけど、うますぎ! なんでそんなに英語の発音がきれいなんですか?かれん:わかりません! 英語は喋れないんですよ(笑)。英会話はメンバーみんなで習っているんですけど、めちゃくちゃペラペラってわけではないです。こっちのけんと:でも、(ボーカル&ダンス)スクールに通っていたときは洋楽クラスだったんですよね?かれん:洋楽クラスも受けてました。周りからは「耳がいい」ってよく言われますね。こっちのけんと:たしかにそうかもしれない! 僕は英語の歌、めっちゃ下手なんですよ。かれん:え〜、意外!こっちのけんと:ハキハキ発音しすぎて英語っぽくないんですよ(笑)。だから、英語を勉強したい!かれん:難しいですよね。ただ発音するのと、歌に乗せるのって全然違いますし。こっちのけんと:英語を話そうとするとトーンも下がっていくんですけど、歌うとそれができなくなる。かれん:わかります!<番組概要>番組名:G-SHOCK presents THE MOMENT放送日時:毎週金曜 17:00〜17:25パーソナリティ:こっちのけんと