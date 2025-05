Red Bullによる人気サイファー企画「RASEN」の最新回#31が公開された。新世代のアーティストから実力者まで数多くのラッパーが出演してきた同企画。今回は5月に開催されるヒップホップ フェス ティバル『POP YOURS 2025』のNEW COMER SHOT LIVEに出演するTete、STACK THE PINK、5Leaf、DABがその場限りのマイクリレーを披露。Teteは長崎出身で現在は沖縄を拠点に2024年に発表した3作品で一気に注目を集めたアーティスト。Teteと共にDAY 1に出演するSTACK THE PINKは岐阜出身で、 高校生 の頃からキャリアをスタートし、昨年は地元・岐阜のレジェンドDJ RYOWとのコラボを実現し、東海シーンの若手として存在感を強めている。広島出身の5Leafは持ち前のメロディセンスとフロー、等身大のリリックが印象的なラッパーだ。5Leafと共にDAY 2に登場するDABは、福岡を拠点に謎多き存在ながら乾いた声とフロウ、リリックで注目を集めている。そんなフレッシュな4名による、それぞれの個性が出たパフォーマンスとなっている。

Ken drick LamarやJorja Smith、6LACK、国内では PUNPEE 、BIM、C.O.S.A.などに ビート を提供してきたRascalが制作した。開催まで2週間と迫った『POP YOURS 2025』では、今後も様々なコンテンツが発表予定とのこと。 イベント 情報>POP YOURS 20252025年5月24日(土)5月25日(日)時間:開場9:30 / 開演11:00会場:幕張メッセ国際展示場9〜11ホール出演者:DAY1:5月24日(土)\ellow BucksANARC HY BenjazzyBIM Char lueydenFuji TaitoIOJinmenusagiJP THE WAVYKaneeeKMkZmLANA3HouseNEW COMER SHOT LIVESTACK THE PINKTeteTOKYO世界ziproom(AtoZ)OPENING DJDJ YUTODAY2:5月25日(日)JJJBonberoDADA Daichi YamamotoElle TeresaG-k.i.dJin DoggKohjiyaKvi Babalil soft tennis MIKA DONENESTUTS on the WAVEswetty唾奇Yo-SeaNEW COMER SHOT LIVEDAB5Leaflilbesh ramkoTade Dust(A to Z)OPENING DJMARZYチケット:Sold OutYouTube 生配信DAY 1 https://youtube.com/live/cnn17Qch2Iw DAY 2 https://youtube.com/live/akuYSyDd0D8オフィシャルサイト:https://popyours.jp/