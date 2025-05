【「ハーレムオブトーキョー」コラボイベント】 5月13日~5月27日 開催

PC(ブラウザ版)/SP(ブラウザ版)/DMM GAMESストアにて展開しているアウトローハーレム系経営RPG「ハーレムオブトーキョー」にて、“最強ヒロイン”の異名で知られるセクシー女優・瀬戸環奈さんとのコラボレーションイベントが5月13日から5月27日まで開催される。

本作は、将来を約束された香港在住の若き投資家が、父親を暗殺されたことにより人生が一変。次なるターゲットが自分であることを知り、すべてを捨てて逃げ延びた先の歌舞伎町で、魅力的な女性たちと協力しながら成り上がることを目的としたゲームとなっている。

コラボイベントの開催に先駆けて、5月8日には都内某所で瀬戸環奈さんが登壇してのPRイベントが行なわれた。

コラボ開催を記念して、iPadや瀬戸環奈さんのサイン入りチェキなど豪華賞品が100名に当たるフォロー&リポストキャンペーンなども行なわれる

「意外とできました!」“最強ヒロイン”は声のお仕事でも最強!?

歌舞伎町を舞台とする本作のイメージに相応しい、深紅のロングドレス姿で登壇した瀬戸環奈さん。MCが衣装について話題を振ると「(こういった服は)着慣れないので少し恥ずかしいですけど、似合っていたら嬉しいです」とはにかんだ。コラボのオファーがあった際は「ちゃんとできるかな?という不安はあったんですけど、デビューして間もないタイミングでお話をいただいたので、嬉しかったです。頑張って見よう!と思いました」と当時の気持ちを振り返った。

スタイルの良さが際立つ、深紅のロングドレスで登壇した瀬戸環奈さん

このたびのコラボイベントでゲーム内に登場することとなる自身のキャラクターについては「(自分に)似ているなと思いました!体型も負けないように維持しないと……(笑)」とジョーク交じりにトーク。中学時代はバレーボール部に所属していたという瀬戸環奈さんにちなんでか、キャラクターがビーチバレーの装いになっている点については「友達と1回だけ、遊びでビーチバレーをやったことはあります」と話した。

初めて挑んだ声の仕事については、「思ったよりも早く終わって、大丈夫かな?と不安もありましたけど、台本を見ながらだったので意外とできました!」と笑顔。その流れで、イベントでは収録済みのゲーム内セリフを生披露するチャレンジも。「こんな美女にこんなこと言われてぇ~!」と悶絶してしまうセリフは、ぜひ「ハーレムオブトーキョー」をプレイして確認してほしい。イベントの最後には、記者たちから寄せられた質問に瀬戸環奈さんが答える質疑応答の時間もあった。最後にその模様をお伝えしていく。

セリフの生披露という大きな山を越えたからか、イベント後半では笑顔が増える瀬戸環奈さん

──(ゲーム内キャラクターの衣装にちなんで)夏にやりたいことはありますか?

瀬戸環奈さん:去年の夏はデビュー前だったので、夏らしい撮影をすることがなかった。花火などのイベントがたくさんあるので楽しみです。ご飯を食べることがすごく好きなので、グルメ旅行にも行きたいです。バーベキューとか特に好きです!

──普段ゲームはプレイしますか?

瀬戸環奈さん:あまりしないです。ちょっと前だと音ゲーをやっていました。まったくやらない訳じゃないけど、身近ではないです。(「ハーレムオブトーキョー」を)さっきダウンロードしたので、自分の声を聞くのは恥ずかしいですけど(キャラクターを)どんな風に作ってくれたのか気になるのでやってみたいと思います。

──(ゲームタイトルにちなんで)ハーレムと聞いて何を思い浮かべますか?

瀬戸環奈さん:学生の時はバレー部で、髪型も刈り上げてベリーショートにしていました。めっちゃ体育会系だったので、そんな感じだと女の子の後輩が「せんぱ~い」って慕ってくれるんですよね。もしかしたらそれがハーレムだったのかも。女の子にモテました。

──ゲームではビーチバレーをやるキャラクターになっていますが、最近気になっているスポーツはありますか?

瀬戸環奈さん:アニメきっかけで興味を持つことが多くて、バレー部に入ったのもバレーボールのアニメが好きだったからなんです。最近はフィギュアスケートのアニメにハマってて、見に行きたいですね。(商業施設などにあるスケートリンクで)1回滑ったことがあるんですけど、すごい筋肉痛になりました。(MCからビーチバレーはどうかと振られ)ビーチバレーは一緒にやってくれる人がいたら考えます!(笑)

