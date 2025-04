MetaがFacebookやInstagramなどの自社プラットフォームで利用できるようにしているチャットAIの「Meta AI」が、単体アプリとなってリリースされました。Meta AIは次世代マルチモーダルAIの Llama 4 をベースとしたチャットAIです。Introducing the Meta AI App: A New Way to Access Your AI Assistant | Meta

https://about.fb.com/news/2025/04/introducing-meta-ai-app-new-way-access-ai-assistant/Meta AIアプリはiOS版とAndroid版が用意されており、以下からインストールできます。「Meta AI」をApp Storeでhttps://apps.apple.com/jp/app/meta-ai/id1558240027Meta AI - Google Play のアプリhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.stellaなお、Meta AIはRay-Ban MetaまたはRay-Ban Storiesと連携して利用するアプリとなっているため、Meta製のスマートグラスがなければMeta AIを単体で利用することはできません。Meta AIアプリではエージェントにパーソナルな情報を記憶させたり、状況に応じて重要な詳細を拾い上げさせたりすることが可能です。Meta AIはユーザーのプロフィールやお気に入りのコンテンツ、エンゲージメントの高いコンテンツなどを、Metaのプラットフォームでこれまでユーザーが共有してきたコンテンツに関する情報をベースに判断し、ユーザーの質問に関連性が高いと思われる回答を生成してくれます。ただし、このパーソナライズされた回答機能は、記事作成時点ではアメリカとカナダでのみ利用可能です。また、Meta AIアプリには全二重音声技術を搭載した音声デモもあります。全二重音声技術は会話のやり取りを訓練することで、より自然な音声体験を提供可能になるというもの。AIが文字による応答を読み上げるのではなく、直接音声を生成します。ただし、デモはウェブやリアルタイム情報にアクセスすることはできません。なお、全二重音声技術のデモはアメリカ・カナダ・オーストラリア・ニュージーランドでのみ利用可能です。「Discover」フィードでは、他のユーザーがAIをどのように活用しているかを共有したり探索したりすることが可能。他のユーザーが共有しているおすすめのプロンプトをチェックしたり、自分のオリジナルのプロンプトに改良したりすることが可能。当然ですが、ユーザーの使用したプロンプトは許可がない限り共有されることはありません。なお、ウェブ版のMeta AIにも「Discover」フィードが追加されました。Meta AIhttps://ai.meta.com/meta-ai/