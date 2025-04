今季のトワイマン・ストークス・チームメート賞にウォリアーズのステフィン・カリーが選出

4月29日(現地時間28日)。NBAは、2024-25レギュラーシーズンのトワイマン・ストークス・チームメート・オブ・ザ・イヤー(以降チームメート賞)に、ゴールデンステイト・ウォリアーズのステフィン・カリーが選ばれたことを発表した。

Golden State Warriors guard Stephen Curry has been named the 2024-25 Twyman-Stokes Teammate of the Year.

The award recognizes the player deemed the best teammate based on selfless play, leadership as a mentor and role model to other NBA players, and commitment to his team. pic.twitter.com/57iiqHNcEi

- NBA Communications (@NBAPR) April 28, 2025