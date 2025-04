【All will be revealed....】 4月23日0時より配信(日本時間)

Bethesda Game Studioは、3DオープンワールドRPG「The Elder Scrolls IV: Oblivion REMASTERED」を発表した。

本作はRPG「The Elder Scrolls IV: Oblivion」のリマスター作品。タイトルの発表を案内する映像が公開され、ティザービジュアルもお披露目された。

