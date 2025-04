安心のBLUETTI電源で快適な連休を楽しもう！BLUETTI「ゴールデンウィークセール」

BLUETTI(ブルーティ)は、2025年4月18日(金)〜5月14日(水)の期間中、ゴールデンウィークセールを開催します。

BLUETTI「ゴールデンウィークセール」

アウトドア、車中泊、キャンプなど、どんなシーンでも信頼できる電源があれば、楽しみはもっと広がります。

電池切れの不安から解放されて、ストレスフリーな連休を実現しましょう!

■セール概要

今回のセールは、アウトドアや災害対策、日常の電力確保をサポートするために、幅広いラインナップを特別価格で提供するキャンペーンです。

特に、新生活や長期旅行に最適な製品が充実しており、これからのシーズンに向けて多くの方に活用できる内容となっています。

・最大56%オフのゴールデンウィークセール

今だけの特別価格&限定特典で、あなたの休暇をもっと快適に!

セール期間:令和7年 4月18日(金)〜5月14日(水)

・ゴールデンウィーク限定企画

(1)ラッキールーレットで運試し!

(2)48時間期間限定セール!見逃せない特別オファーをお届け!!

(3)期間限定SNSプレゼント企画も実施中!大人気の新製品をゲットできるチャンス!

■ セール対象製品ラインナップ(一部)

(1)BLUETTI AORA 100:期間限定で39%オフ

1152Wh | 1800W | リン酸鉄リチウムバッテリー

BLUETTI AORA 100

AORA 100は、さらに高出力な1800Wを実現。

アウトドアから日頃の防災まで、さまざまなシーンに対応し、ご家庭の大半の電気機器に電力を供給できます。

ご家族と一緒にキャンプを楽しむ際にも、家電の他に同時に3台のスマートフォンを充電できるなど、安心感をお届けします。

ソーラーパネルとの併用で、再生可能なエネルギーを活用することもできます。

【AORA 100は、家電批評でポータブル電源部門第一位のBEST BUY評価を受賞!】

家電批評の実測でも、AORA 100の実容量は83.3%と非常に優れた結果を示しました。

「1000Whクラスとしては十分な実容量といえます」

「残量0%から充電をスタートして、充電開始直後の入力値は約1200Wと控えめですが、1時間後は「99%」まで残量が回復していて、フル充電までは62分07秒とまずまずの速さです」(家電批評コメント)

(2)BLUETTI AORA 80:期間限定で38%オフ

768Wh | 1000W | リン酸鉄リチウムバッテリー

BLUETTI AORA 80

AORA 80はコンパクトながらパワフルな出力を誇るポータブル電源で、アウトドアや車中泊に最適です。

小型ながらも出力は1000Wに達し、スマートフォン、コーヒーメーカー、電子レンジなどの小型家電へ効率的に電力供給できます。

屋外でも自宅のように快適に電力を使うことができます。

(3)BLUETTI Charger 1:期間限定で44%オフ

560W車載高速充電 | 取り付け簡単 | 高い汎用性

BLUETTI Charger 1

Charger 1は、非常に高い適応性を持つ車載用急速充電器です。

BLUETTIの全ての電源と組み合わせて使用できるだけでなく、市販ポータブル電源の約95%のモデルにも対応する実用性の高い製品です。

最大出力は560Wで、従来のシガーソケット充電端子より約6倍速く、急な電力不足にも素早く対応できます。

走行中に安定して電力を供給するCharger 1があれば、ドライブに集中し安心してポータブル電源に充電できます。

充電し忘れて外出した場合でも、出発時に充電をはじめれば、キャンプ場に到着したころには充電が完了していることでしょう。

これで長期の車中泊やキャンプでも安心です。

(4)BLUETTI Elite 200 V2:期間限定で35%オフ

2073.6Wh | 2200W | リン酸鉄リチウムバッテリー

BLUETTI Elite 200 V2

Elite 200 V2は、日常使いからアウトドアイベントまで幅広く対応できる大容量かつ高い安全性を備えたポータブル電源です。

高級EVグレードのバッテリーセルを採用しており、日常使用で17年間という驚異のバッテリー寿命を実現しています。

万が一の停電時にも貴重な非常用電源として活躍します。

2200Wの高出力を備えており、あらゆる家庭用電化製品に電力を供給できます。

電力不足を補うだけでなく、屋外でのDIY作業の電源としても活用でき、電動工具を使って親子工作を楽しむ場面でも大活躍です。

(5)BLUETTI AC300+B300K:期間限定で40%オフ

2764.8Wh | 3000W | リン酸鉄リチウムバッテリー

BLUETTI AC300+B300K

大容量かつ柔軟な運用が可能なAC300+B300Kセットは、キャンピングカーや家庭のバックアップ電源として最適。

3000Wの高出力で、ほぼすべての家電を動くことができます。

電気料金が安い夜間に充電し、昼間に使用すれば、電気代を大幅に節約することも可能です。

BLUETTI(ブルーティ)は、2025年4月19日(土)・20日(日)に開催される「アウトドアデイジャパン福岡2025」に参加します。

アウトドアデイジャパン福岡2025のBLUETTIブースでは、リアルなアウトドアキャンプシーンを再現し、ポータブル電源の利便性を体感できる展示を行います。

BLUETTIの製品がアウトドアシーンでどのように活用できるかを、実際のキャンプ環境を模した空間で紹介します。

また、従来の使い方だけでなく、意外な活用法にも出会えるかもしれません。

【一部の展示製品】

日本限定モデル「AORA 80」「AORA 100」

SwapSolarシステム(ポータブル電源&ポータブル冷蔵庫)

ハンズフリーシリーズ「Handsfree 1」「Handsfree 2」

展示会場では抽選会も開催!ぜひこの機会に、BLUETTIの安心なエネルギーを体験してください!

【イベント詳細】

日時 : 2025年4月19日(土)・20日(日) 9:30〜16:30

(入場無料・ペットOK・雨天決行)

会場 : 舞鶴公園鴻臚館(こうろかん)広場

