リヨンvsマンチェスター・U スタメン発表
[4.10 EL準々決勝第1戦](グルパマ スタジアム)
※28:00開始
<出場メンバー>
[リヨン]
先発
GK 23 ルーカス・ペリ
DF 3 ニコラス・タグリアフィコ
DF 19 ムサ・ニアカテ
DF 22 クリントン・マタ
DF 98 エインズリー・メイトランド・ナイルズ
MF 4 ポール・アクオク
MF 7 ジョルダン・ベレトゥ
MF 8 コランタン・トリッソ
FW 18 ラヤン・シェルキ
FW 32 ティアゴ・アルマダ
FW 69 ジョージズ・ミカウタゼ
控え
GK 40 レミ・デカン
GK 50 L. Diarra
DF 16 アブネル・ビニシウス
DF 20 サエル クンベディ
DF 27 ワルメド オマリ
DF 41 T. Barišić
DF 55 ドゥイェ チャレタ=ツァル
MF 31 ネマニャ・マティッチ
MF 53 M. de Carvalho
FW 10 アレクサンドル・ラカゼット
FW 29 E. Molébé
FW 93 A. Rodríguez
監督
パウロ・フォンセカ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 15 レニー・ヨロ
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 18 カゼミーロ
MF 20 ディオゴ・ダロト
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 8 ブルーノ・フェルナンデス
FW 9 ラスムス・ホイルンド
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
GK 22 トム・ヒートン
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 23 ルーク・ショー
DF 41 ハリー・アマス
DF 80 J. Kamason
DF 87 G. Kukonki
MF 7 メイソン・マウント
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 37 コビー・メイヌー
MF 64 J. Moorhouse
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
監督
ルベン・アモリム
※28:00開始
<出場メンバー>
[リヨン]
先発
GK 23 ルーカス・ペリ
DF 3 ニコラス・タグリアフィコ
DF 19 ムサ・ニアカテ
DF 22 クリントン・マタ
DF 98 エインズリー・メイトランド・ナイルズ
MF 4 ポール・アクオク
MF 7 ジョルダン・ベレトゥ
MF 8 コランタン・トリッソ
FW 18 ラヤン・シェルキ
FW 32 ティアゴ・アルマダ
控え
GK 40 レミ・デカン
GK 50 L. Diarra
DF 16 アブネル・ビニシウス
DF 20 サエル クンベディ
DF 27 ワルメド オマリ
DF 41 T. Barišić
DF 55 ドゥイェ チャレタ=ツァル
MF 31 ネマニャ・マティッチ
MF 53 M. de Carvalho
FW 10 アレクサンドル・ラカゼット
FW 29 E. Molébé
FW 93 A. Rodríguez
監督
パウロ・フォンセカ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 15 レニー・ヨロ
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 18 カゼミーロ
MF 20 ディオゴ・ダロト
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 8 ブルーノ・フェルナンデス
FW 9 ラスムス・ホイルンド
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
GK 22 トム・ヒートン
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 23 ルーク・ショー
DF 41 ハリー・アマス
DF 80 J. Kamason
DF 87 G. Kukonki
MF 7 メイソン・マウント
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 37 コビー・メイヌー
MF 64 J. Moorhouse
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
監督
ルベン・アモリム
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります