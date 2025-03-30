¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¸¤¤¬¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤¬2ËüºÆÀ¸¡Ö¥É¶ÛÄ¥£÷¡×¡Ö¼Ú¤ê¤Æ¤¤¿¸¤¤ÇÁð¡×
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Þ¥ë¥Áー¥º¤Î¥Ê¥Ê¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤È¤¤Î¥ï¥ó¥³¤ÎÍÍ»Ò¡£¶ÛÄ¥MAX¤«¤é½ù¡¹¤Ë¿´¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¡Ä¡©Æ°²è¤Ï2.9Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡Ö¿Í¸«ÃÎ¤ê¤µ¤ó¡×¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óÍ¥¤·¤¤¡×¡ÖºÇ¸å¤Ï´Å¤¨¤Æ²Ä°¦¤¤♡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¸¤¤¬¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤È¤ä¤ê¼è¤ê¡Û
¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ë¥É¶ÛÄ¥¡ª
¥Á¥í¥Ã¤È½Ð¤Á¤ã¤¦Àå¤¬¥Á¥ãー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Þ¥ë¥Áー¥º¡Ö¥Ê¥Ê¡×¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ¡¦¥Þ¥Þ¤È¤Î3¿Í²ÈÂ²¡£¤½¤ó¤ÊÃçÎÉ¤·°ì²È¤Î¸µ¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¥Þ¥Þ¤Î¤´Î¾¿Æ¤¬Í·¤Ó¤Ë¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¥½¥Õ¥¡¤Î²¼¤«¤é°ì¸þ¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¡Ä¡£¡ØÃ¯¤À¤Ã¤±¡©¡Ù¤È¥¥ç¥È¥ó´é¤Ç¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Âç¹¥Êª¤Î¤µ¤µ¤ß¤Ç¤´µ¡·ù¤Ë¢ö
º¤¤Ã¤¿¥Þ¥Þ¤Ï¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¤ÎÂç¹¥Êª¤Ç¤¢¤ë¤µ¤µ¤ß¤Ç°ú¤´ó¤»¤ëºîÀï¤Ë¡£ÍÆ´ï¤ò¥«¥µ¥«¥µ¤ÈÍÉ¤é¤¹¤âÁ´¤¯Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¡Ö¤µ¤µ¤ß¡×¤Î°ì¸À¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Æ¤âµ¯¤¤ë¤Û¤É¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÉÔÈ¯¤Ë¥Þ¥Þ¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¿´ÇÛ¤ÏÛ¹Í«¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤µ¤µ¤ß¤ò¸«¤»¤ë¤È¡Ø¤Ïー¤¤¡ª¡Ù¤È¤´µ¡·ù¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¼ê¤«¤é¤µ¤µ¤ß¤ò¤â¤é¤¤¤´Ëþ±Ù¤ÎÍÍ»Ò¡£¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¶ÛÄ¥¤ò²ò¤¤Û¤°¤¹¸ú²Ì¤ÏÈ´·²¤Ç¤·¤¿¡Ä¡ª
¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¥Ç¥ì¥Ç¥ì♡
¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¶ÛÄ¥¤â¤Û¤°¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ö(¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë)Êú¤Ã¤³¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¡ª¡×¤È¥Þ¥Þ¤¬¸À¤¦¤È¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ë¿¬Èø¤ò¿¶¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ¨¤Î¾å¤Ç¤´Ëþ±Ù¤ÊÍÍ»Ò¡£¤ªÊ¢¤ò¥Ê¥Ç¥Ê¥Ç¤µ¤ì¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Þ¤Ç¤ª¸«¤»¤·¤¿¤È¤«¡£ºÇ½é¤Î¥É¶ÛÄ¥¤«¤é¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É´Å¤¨¤óË·¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¥Û¥Ã¥³¥ê¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡ÖºÇ½é¤Î¥«¥Á¥³¥Á¤Ï¤É¤³¤Ø¤ä¤é¡Ä(¾Ð)¡×¡Ö´Å¤¨»Ñ¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹♡¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²¹¤«¤Ê¾Ð¤¤¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤¤»Ñ¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Þ¥ë¥Áー¥º¤Î¥Ê¥Ê¡×¤ÎÂ¾Åê¹Æ¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¢ö
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Þ¥ë¥Áー¥º¤Î¥Ê¥Ê¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§anrai0419
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹