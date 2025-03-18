¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ï¤ó¤Ë¤ã.¡×¤ÎÀîÅç¾ÏÎÉ¤µ¤ó¡¢¡ÖLoL¡×¤Ç5Ç¯¤«¤±¤Æ¥·¥ë¥Ðー¥é¥ó¥¯¤Ë
3·î18Æü ¥Ý¥¹¥È
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ï¤ó¤Ë¤ã.¡×¤ÎÀîÅç¾ÏÎÉ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ÆPCÍÑMOBA¡Ö¥êー¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ÊLoL¡Ë¡×¤Ç5Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ¥·¥ë¥Ðー¥é¥ó¥¯¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤³¤È¤ò3·î18Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥êー¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤Ç¤Ï¥é¥ó¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥Æ¥£¥¢¤Ï²¼¤«¤é¥¢¥¤¥¢¥ó/¥Ö¥í¥ó¥º/¥·¥ë¥Ðー /¥´ー¥ë¥É/¥×¥é¥Á¥Ê/¥¨¥á¥é¥ë¥É/¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É/¥Þ¥¹¥¿ー/¥°¥é¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿ー/¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¤Î10¼ïÎà¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤ä¤Ã¤È¡ª¤ä¤Ã¤È¥·¥ë¥Ðー¥é¥ó¥¯¤Ë¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¡£5Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È¥·¥ë¥Ðー¤¤¤±¤¿¤è¡£- ¤Ï¤ó¤Ë¤ã.ÀîÅç¾ÏÎÉ (@IPPOKAWASHIMA) March 17, 2025
´ò¤·¤¹¤®¤ë¡£
Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£¿§¡¹¤È¤¢¤Ã¤¿¤±¤É·ÑÂ³¤Ï¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£#lol pic.twitter.com/lLR1UKpTtd