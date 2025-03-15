来週の主な予定 19日に日銀会合とFOMC 週末は日本消費者物価と春闘第2回集計 米小売売上高 来週の主な予定 19日に日銀会合とFOMC 週末は日本消費者物価と春闘第2回集計 米小売売上高

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来週の主な予定 19日に日銀会合とFOMC 週末は日本消費者物価と春闘第2回集計 米小売売上高



・日銀会合 3月は利上げ見送り濃厚、植田日銀総裁「実質賃金と消費は改善の見込み」発言

・米FOMC 3月は利下げ見送りか、パウエルFRB議長は会見でハト派姿勢示すか、米CPIは鈍化

・米小売売上高 1月は寒波・山火事、自動車部門低迷で2年ぶりの大きな落ち込みとなった

・週末に連合25年春闘第2回回答集計結果と日本2月消費者物価指数 日銀利上げ観測高めるか



FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～20日）

カナダのオンタリオ州フォード首相とラトニック米商務長官が再協議（週内）

カナダのカーニー新首相とトランプ米大統領が数日以内に会談（週内）



17日（月）

日銀国債買い入れオペ（1-3年、3-5年、5-10年、10-25年）

中国新築住宅価格・中古住宅価格（2月）

中国小売売上高・鉱工業生産・不動産投資（春節のため1-2月合算）

米小売売上高（2月）

EU外相理事会

OECD中間経済見通し

エヌビディア開発者会議「GTC2025：AIの未来はここから始まる」（21日まで）



18日（火）

カナダ消費者物価指数（2月）

レーン・フィンランド中銀総裁、MNI主催イベント講演

米大リーグ開幕戦「MLB Tokyo Series by Guggenheim」ドジャース対カブス（19日まで）



19日（水）

月例経済報告（3月）

訪日外客数（2月）

日本証券業協会会長、記者会見

日本自動車工業会、記者会見

日銀金融政策決定会合、植田日銀総裁 記者会見

米FOMC、パウエルFRB議長 記者会見、四半期経済見通し・金利予測公表

デギンドスECB副総裁、金融イベント出席

ビルロワドガロー仏中銀総裁、仏中銀年次報告書公表

センテノ・ポルトガル中銀総裁、金融教育イベント挨拶

エルダーソンECB理事、モルガンスタンレー主催イベント出席



20日（木）

春分の日祝日

NZ実質GDP（第4四半期）

豪雇用統計（2月）

中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）

ECB経済報告

英雇用統計・週平均賃金（1月）

英中銀政策金利

スイス中銀政策金利、シュレーゲル・スイス中銀総裁 記者会見

米新規失業保険申請件数（15日終了週）

ラガルドECB総裁、欧州議会経済金融委員会（ECON）で講演

レーンECBチーフエコノミスト、経済会議出席

ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席

EU首脳会議



21日（金）

日銀資金循環統計・速報値（10-12月）

日本消費者物価指数（2月）

連合25年春闘第2回回答集計結果

エスクリバ・スペイン中銀総裁、AIが金融に与える影響について講演

ウィリアムズNY連銀総裁、講演（質疑応答あり）



※予定は変更することがあります

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