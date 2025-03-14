来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇３月１７日



１０：３０ 中・７０都市の新築住宅価格動向

１１：００ 中・小売売上高

１１：００ 中・工業生産高

１１：００ 中・不動産開発投資

１１：００ 中・固定資産投資

２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数

２１：３０ 米・小売売上高

２３：００ 米・企業在庫

２３：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数



◇３月１８日



１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札

１３：３０ 日・第３次産業活動指数

１９：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

１９：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査

１９：００ ユーロ・貿易収支

２１：３０ 米・住宅着工件数

２１：３０ 米・建設許可件数

２１：３０ 米・輸出入物価指数

２２：１５ 米・鉱工業生産

２２：１５ 米・設備稼働率

※日・日銀金融政策決定会合１日目

※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目

※日・閣議

※米・２０年物国債入札

※マレーシア市場が休場



◇３月１９日



０８：５０ 日・機械受注

０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）

１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）

１３：３０ 日・設備稼働率

１６：１５ 日・訪日外国人客数

１９：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

※日・日銀金融政策決定会合の結果発表



◇３月２０日



０３：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）結果発表

０３：３０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が会見

０５：００ 米・対米証券投資

０９：３０ 豪・失業率

０９：３０ 豪・新規雇用者数

１６：００ 英・失業率

１６：００ 英・失業保険申請件数

１６：００ 独・生産者物価指数

１９：００ ユーロ・建設支出

２１：００ 英・英中央銀行が政策金利発表

２１：３０ 米・経常収支

２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２３：００ 米・景気先行指標総合指数

２３：００ 米・中古住宅販売件数

※春分の日の祝日で日本市場は休場



◇３月２１日



０８：３０ 日・全国消費者物価指数

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１６：４５ 仏・企業景況感指数

１８：００ ユーロ・経常収支

※日・閣議



◇３月２２日



００：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）







◎決算発表・新規上場など



◇３月１７日



決算発表：ニッソウ<1444>，学びエイド<184A>，ミサワ<3169>，テンシャル<325A>，Ｔ－ＢＡＳＥ<3415>，ＬｅＴｅｃｈ<3497>，アセンテック<3565>，エニグモ<3665>，システムディ<3804>，カラダノート<4014>，アピリッツ<4174>，Ｍマート<4380>，サンバイオ<4592>，トリプラ<5136>，Ｄサイクル<5888>，共和工業<5971>，プロレド<7034>，クラシコム<7110>，ＷＡ<7683>，クロスフォー<7810>，明豊エンタ<8927>，ギフトＨＤ<9279>，丹青社<9743>



◇３月１８日



決算発表：アスクル<2678>

※東証グロース上場：ＴａｌｅｎｔＸ<330A>



◇３月１９日



決算発表：オプトエレ<6664>

※東証プライム上場：ＪＸ金属<5016>

※東証スタンダード上場：メディックス<331A>

※海外企業決算発表：騰訊控股（テンセント）ほか



◇３月２０日



※海外企業決算発表：フェデックス，ナイキほか



◇３月２１日



決算発表：サツドラＨＤ<3544>，コーセル<6905>

※東証グロース上場：ミーク<332A>

※福証Ｑボード上場：パパネッツ<9388>



出所：MINKABU PRESS